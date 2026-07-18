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Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в Яссах

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в Яссах
Олександра Олійникова програла у півфіналі турніру в Яссах
фото: WTA

Українка вдруге в сезоні зупинилася за крок до фіналу

Українська тенісистка Олександра Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в румунських Яссах, програвши у двох сетах єгиптянці Маяр Шериф. Про це повідомляє «Главком».

На старті турніру Олійникова перемогла китаянку Іпек Оз, «нейтральну» Єлєну Пріданкіну, після чого вийшла до півфіналу, перемігши француженку Клару Бюрель. Наступною суперницею українки стала 97-ма ракетка світу Шериф.

У першому сеті Шериф повела 2:0 за виграними геймами, українка надолужувала відставання, однак зрештою, єгиптянка довела рахунок до 6:3, забравши першу партію. У другому сеті Олійникова змогла виграти лише один гейм, поступившись в п'яти поспіль – 1:6.

WTA 250. Півфінал

Маяр Шериф (Єгипет) – Олександра Олійникова (Україна) 6:3, 6:1

Через поразку Олійникова вдруге від початку сезону зупинилася у півфіналі турніру WTA 250. У лютому українка потрапила до цієї стадії турніру в Клуж-Напоці, де вибула від Емми Радукану.

Наступний ігровий тиждень Олійникова має розпочати на 45-й позиції у рейтингу WTA, що є її особистим рекордом.

Нагадаємо, українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною змагатимуться на Cincinnati Open в американському штаті Огайо. Компанію першій ракетці України складуть Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Олійникова та Снігур дебютуватимуть в змаганнях у Цинциннаті. Турнір відбудеться 13-23 серпня.

Теги: теніс

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