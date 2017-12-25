Олімпіада-2018. Німеччина зберегла лідерство у медальному заліку, Нідерланди – другі
- Сьогодні, 17:39
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А на третьому місці перебуває Норвегія, яка здобула найбільше нагород наразі
Збірна Німеччини зберегла лідерство у медальному заліку Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані за підсумками другого змагального дня.
У неділю, 11 лютого, німці здобули золото у біатлоні (Арнд Пайффер) і бронзу у санному спорті (Йоганнес Людвіг).
Таким чином, а активі Німеччини вже чотири нагороди, три з яких є найвищого ґатунку.
На другому місці, як і до цього, розташовується збірна Нідерландів, у якої дві золоті медалі, дві срібні й одну бронзову. У другий день на найвищу сходинку п’єдесталу зійшов Свен Крамер (ковзанярський спорт).
А третьою йде команда Норвегії, яка станом на неділю здобула найбільше нагород на Олімпіаді-2018 – вісім.
У другий медальний день норвежці окупували весь п’єдестал пошани у чоловічому скіатлоні (Сімен Крюгер, Мартін Суннбю, Ганс Голунн). Ще одну медаль ця країна здобула у ковзанярському спорті (Сверре Педерсен).
До Вашої уваги повна медальна таблиця за підсумками двох днів: