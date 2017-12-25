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    Олімпіада-2018. Німеччина зберегла лідерство у медальному заліку, Нідерланди – другі

    А на третьому місці перебуває Норвегія, яка здобула найбільше нагород наразі
    Збірна Німеччини зберегла лідерство у медальному заліку Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані за підсумками другого змагального дня. У неділю, 11 лютого, німці здобули золото у біатлоні (Арнд Пайффер) і бронзу у санному спорті (Йоганнес Людвіг). Таким чином, а активі Німеччини вже чотири нагороди, три з яких є найвищого ґатунку. На другому
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    З перемогою вітають Свена Крамера. Фото Getty Images
    З перемогою вітають Свена Крамера. Фото Getty Images

    А на третьому місці перебуває Норвегія, яка здобула найбільше нагород наразі

    Збірна Німеччини зберегла лідерство у медальному заліку Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані за підсумками другого змагального дня.

    У неділю, 11 лютого, німці здобули золото у біатлоні (Арнд Пайффер) і бронзу у санному спорті (Йоганнес Людвіг).

    Таким чином, а активі Німеччини вже чотири нагороди, три з яких є найвищого ґатунку.

    На другому місці, як і до цього, розташовується збірна Нідерландів, у якої дві золоті медалі, дві срібні й одну бронзову. У другий день на найвищу сходинку п’єдесталу зійшов Свен Крамер (ковзанярський спорт).

    А третьою йде команда Норвегії, яка станом на неділю здобула найбільше нагород на Олімпіаді-2018 – вісім.

    У другий медальний день норвежці окупували весь п’єдестал пошани у чоловічому скіатлоні (Сімен Крюгер, Мартін Суннбю, Ганс Голунн). Ще одну медаль ця країна здобула у ковзанярському спорті (Сверре Педерсен).

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    До Вашої уваги повна медальна таблиця за підсумками двох днів:

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