Світоліна сьогодні гратиме на Вімблдоні з чорною пов'язкою через атаку Росії на «Охматдит»

Еліна буде боротися за вихід до 1/4 фіналу Вімблдону

Світоліна сьогодні гратиме поєдинок четвертого кола проти китаянки Ван Сіньюй

Еліна Світоліна одягне чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки російського агресора по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві та в інших містах України. Про це інформує Setanta Sports Ukraine.

Сьогодні, 8 липня, Світоліна має зіграти на Вімблдоні поєдинок четвертого кола проти китаянки Ван Сіньюй.

У третьому колі українка Еліна у двох сетах обіграла десяту ракетку світу Онс Жабер – 6:1, 7:6(1).

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад.

На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу.