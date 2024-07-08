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Світоліна сьогодні гратиме на Вімблдоні з чорною пов'язкою через атаку Росії на «Охматдит»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Світоліна сьогодні гратиме на Вімблдоні з чорною пов'язкою через атаку Росії на «Охматдит»
Еліна буде боротися за вихід до 1/4 фіналу Вімблдону

Світоліна сьогодні гратиме поєдинок четвертого кола проти китаянки Ван Сіньюй

Еліна Світоліна одягне чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки російського агресора по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві та в інших містах України. Про це інформує Setanta Sports Ukraine.

Сьогодні, 8 липня, Світоліна має зіграти на Вімблдоні поєдинок четвертого кола проти китаянки Ван Сіньюй.

У третьому колі українка Еліна у двох сетах обіграла десяту ракетку світу Онс Жабер – 6:1, 7:6(1).

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад.

На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: теніс Еліна Світоліна Вімблдон Охматдит

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