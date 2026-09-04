Як В'ячеслав Суркіс відреагував на сейв Ольхового у програному матчі з «Буковиною» (відео)

В'ячеслав Суркіс припустився двох результативних помилок у грі з «Буковиною»

Підопічні Ігоря Костюка потерпіли поразку з рахунком 0:3

Київське «Динамо» у матчі четертого туру УПЛ поступилось новачку УПЛ «Буковині» з рахунком 0:3. Про це повідомляє «Главком».

Дві результативні помилки у матчі допустив голкіпер біло-синіх В'ячеслав Суркіс. Після другого пропущеного м'яча 19-річний футболіст попросив замінити його. Замість нього на поле вийшов Ілля Ольховий.

У одному з епізодів 23-річний воротар врятував команду Ігоря Костюка від пропущеного м'яча, а реакція В'ячеслава на сейв його партнера по команді потрапила до трансляції.

Молодий голкіпер біло-синіх аплодував Ольховому після того, як той вдібив дуже непоганий удар.

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На В'ячеслава вилилась величезна кількість критики з сторони фанатів через його помилки, через що він тимчасово видалив сторінку у Instagram.

«Динамо» розпочало сезон не надто успішно: біло-сині не вийшли до єврокубків, поступившись «ПАОКу» у кваліфікації Ліги Європи з рахунком 2:5, а згодом вилетівши з Ліги конференцій від «Карабаха» (1:2). В УПЛ підопічні Ігоря Костюка посідають шосте місце таблиці, маючи шість балів у своєму активі. При цьому, у киян є матч в запасі.

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Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про підписання івуарійського вінгера Кеассе Ба.

До слова, за інформацією Ігора Бурбаса, біло-сині працюють над орендою Георгія Бущана з «Полісся».