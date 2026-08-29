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«Реал» узгодив трансфер вундеркінда з Іспанії – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» узгодив трансфер вундеркінда з Іспанії – джерело
Серхіо Мартінес змінить провінцію на столицю
фото: ФК «Расінг»

Королівський клуб оформить перехід на перспективу

Мадридський «Реал» домовився про перехід півзахисника сантандерського «Расінга» Серхіо Мартінес. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Вершкові» невдовзі закриють купівлю хавбека. Трансфер коштуватиме «Реалу» орієнтовно 3 млн євро. Мартінес підпише контракт зі столичним грандом на чотири роки.

Вихованець «зелено-білих» дебютував на дорослому рівні в попередньому сезоні. Також його залучають до поєдинків збірної Іспанії U-19. Юніор може закрити позиції центрального й атакувального півзахисників.

Мартінес у минулій кампанії провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких оформив один асист. Натомість у новому сезоні він зіграв два поєдинки. До свого активу хавбек записав один гол.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: ФК Реал (Мадрид) ФК «Расінґ» (Сантандер) Ла Ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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