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Суркіс-молодший «привіз» два голи у ворота «Динамо» та пішов із поля після жахіття: відео

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Суркіс-молодший «привіз» два голи у ворота «Динамо» та пішов із поля після жахіття: відео
В'ячеслав Суркіс не впорався з тиском суперників
фото: ФК «Динамо»

Вихованець «біло-синіх» мав непростий вечір у дорослому футболі

Воротар київського «Динамо» В'ячеслав Суркіс став антигероєм поєдинку проти чернівецької «Буковини» (0:3) в черговому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Син експрезидента Федерації футболу України Григорія Суркіса та племінник президента клубу Ігоря Суркіса вийшов у старті «біло-синіх». На 12-й хвилині він припустився першої результативної помилки. Кіпер не зміг вибити м'яч із власних володінь і під пресингом суперника пропустив.

На 54-й хвилині стався другий промах Суркіса-молодшого. Після навісу з флангу він у верховій боротьбі з Буськом випустив м'яч за лінію. У протоколі цей гол зафіксували як автогол воротаря «Динамо».

Після цього моменту Суркіс залишився у воротах «біло-синіх». Лише на 60-й хвилині тренерський штаб «Динамо» випустив замість нього Іллю Ольхового. Пізніше режисер трансляції відшукав епізод, коли 20-річний голкіпер жестами радився з лавою запасних щодо потенційної заміни.

Суркіс-молодший став основним воротарем «Динамо» на старті нинішнього сезону на фоні травми Руслана Нещерета. Уперше він зайняв місце в рамці у кваліфікації Ліги Європи, коли суперником був ПАОК із грецьких Салонік. Відтоді вихованець столичного гранда відіграв шість матчів поспіль.

«Динамо» зазнало розгромної поразки від «Буковини» та залишилося на шостій сходинці в турнірній таблиці УПЛ. «Біло-сині» набрали шість очок у трьох поєдинках. Раніше команда Костюка вилетіла з єврокубків. Наступний суперник – черкаський ЛНЗ (6 вересня).

До слова, раніше ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ

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