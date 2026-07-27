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Боксер із Тринідаду і Тобаго курйозно вилетів з Ігор Співдружності

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Боксер із Тринідаду і Тобаго курйозно вилетів з Ігор Співдружності
Представник Тринідаду і Тобаго вдруге поспіль прикро вилітає в першому раунді Ігор Співдружності
фото: BBC

Прикра помилка забрала в Ентоні Джозефа шанс на бій

На Іграх Співдружності-2026 у Глазго стався один із найкурйозніших епізодів турніру: у поєдинку 1/16 фіналу вагової категорії до 60 кг між намібійцем Траягейном Морнінгом Ндевело та представником Тринідаду і Тобаго Ентоні Джозефом переможця визначили ще до першого удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Виліт через запізнення 

Причиною стала банальна, але фатальна помилка з часом виходу на ринг. Ндевело з'явився на арену згідно з розкладом, під оплески глядачів вийшов на ринг, провів розминку у своєму кутку та був готовий до старту поєдинку. Водночас його суперник так і не з'явився після офіційного оголошення диктора. Організатори ще кілька хвилин чекали на боксера, однак регламент турніру не передбачає тривалих затримок.

Після завершення відведеного часу рефері оголосив технічну поразку Джозефу. Суддя попросив Ндевело зняти рукавички та підняв його руку як переможця без проведення бою. Лише за кілька секунд після цього телевізійні камери зафіксували появу представника Тринідаду і Тобаго, який уже був повністю екіпірований і поспішав до рингу. Однак рішення вже набуло чинності, а змінити його було неможливо.

Що стало причиною запізнення? 

Як з'ясувалося пізніше, причиною інциденту стала плутанина в розкладі. Команда Джозефа неправильно розрахувала час виходу спортсмена, через що він спізнився буквально на лічені хвилини. Засмученого боксера одразу вивели з арени тренери та представники служби безпеки, тоді як сам він залишав майданчик, тримаючись за голову. 

Колишній чемпіон світу та коментатор TNT Sports Річі Вудголл пояснив, що правила міжнародних змагань у таких випадках є однозначними. «Існує суворий часовий ліміт для початку бою. Джозеф його перевищив, тому ви й почули гонг. Він просто запізнився – і він вибуває. Це жахливо для нього, але його штаб просто переплутав час у графіку виходів».

Для Ентоні Джозефа цей невдалий виступ став уже другим поспіль раннім вильотом на Іграх Співдружності. На змаганнях 2022 року в Бірмінгемі він також не зміг пройти стартовий раунд, поступившись роздільним рішенням суддів. Натомість Траягейн Морнінг Ндевело без жодного нанесеного удару оформив путівку до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що гімнаст збірної Англії потрапив до лікарні після моторошного падіння на Іграх Співдружності

Теги: бокс суддя

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