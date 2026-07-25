Хижняк нокаутував француза і здобув другу перемогу у професійному боксі

Українець боксував в андеркарді бою Джошуа – Пренга

Українець Олександр Хижняк здобув другу перемогу у професійному боксі, нокаутувавши француза Ленні Патрача. Про це повідомляє «Главком».

Нокаутувати Патрача Хижняку вдалося вже у другому раунді. Спершу український боксер відправив француза у нокдаун, а згодом через кілька секунд – ще раз, після чого рефері достроково зупинив бій.

Для Хижняка це був перший бій за кордоном. Його поєдинок відбувся під час вечора боксу у Саудівській Аравії, головною подією якого є бій Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги.

Професійний дебют Хижняка відбувся у березні цього року. Тоді українець уже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона.

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик офіційно проведе перший бій з лютого 2025 року. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року виступить на шоу компанії Queensberry Promotions, яка співпрацює з Тайсоном Ф'юрі. Промоутерська компанія Френка Воррена офіційно підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер Сем Ноукс.

Поєдинок відбудеться 29 серпня в шоу, головною подією якого стане бій у надважкій вазі між Мозесом Ітаумом та Філіпом Хрговічем. Вечір боксу прийматиме арена O2 у Лондоні.

Востаннє Берінчик виходив у ринг в лютому 2025 року. Тоді він програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO у легкій вазі. Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.