Український боксер Шелестюк анонсував проведення титульного бою

40-річний українець побореться за титул WBO International

Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 KO) повідомив, що наступний бій проведе 8 серпня у місті Манта (Еквадор). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі боксера.

На кону поєдинку стоятиме титул WBO International у напівсередній вазі. Суперник Шелестюка наразі невідомий.

«Відзначте у своїх календарях – 8 серпня. Я радий оголосити, що битимуся за титул WBO International у напівсередній вазі в Манті, Еквадор. Велике дякую CapitalBox і Даніелю Кадені за допомогу в організації цього титульного бою після того, як я звернувся до них, і WBO за надану мені можливість поборотися за ще один титул. Вперед!», – написав Шелестюк в соцмережах.

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Попередній бій Шелестюк провів у листопаді 2025 року. Українець одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над венесуельцем Ентоні Саезом. 40-річний Тарас Шелестюк – уродженець Макіївки. У 2011 році він став чемпіоном світу серед аматорів у напівсередній вазі, а через рік завоював бронзову медаль Олімпійських ігор 2012 року.

Нагадаємо, відомий український промоутер Олександр Красюк висловився про повернення Дениса Берінчик у ринг. Берінчик офіційно проведе перший бій з лютого 2025 року. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року виступить на шоу компанії Queensberry Promotions, яка офіційно підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер Сем Ноукс.

Поєдинок відбудеться 29 серпня в шоу, головною подією якого стане бій у надважкій вазі між Мозесом Ітаумом та Філіпом Хрговічем. Вечір боксу прийматиме арена O2 у Лондоні.

«Денис повертається – це супер новина! Після останнього поєдинку у США його здоров'я почало з ним розмовляти персонально і він був змушений взяти паузу – зробити капітальний ремонт. Зараз вже повертається повністю тюнінгований Денис Берінчик.

Мотивацією будь-якого боксера є перемога, а професійного боксера – перемога і суттєвий гонорар. Сподіваюсь, що для Дениса і одне, і інше буде видатним успіхом. Дуже сподіваюсь, що зараз ми побачимо нову версію Дениса. Сподіваюсь, що цей поєдинок стане трампліном для завоювання титулу чемпіона світу. Ми з Денисом говорили – він хоче повернутися на вершину, а я зроблю все необхідне для цього. Ми вже це проходили одного разу – пройдемо ще раз», – розповів Красюк.