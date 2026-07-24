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Тайсон Ф'юрі впевнено переміг поляка Ваха в Таїланді

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тайсон Ф'юрі впевнено переміг поляка Ваха в Таїланді
Тайсон Ф'юрі достроково переміг Маріуша Ваха
фото: Х

Британець добре підготувався до майбутнього бою проти Ентоні Джошуа

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі здобув другу перемогу поспіль, здолавши поляка Маріуша Ваха в Таїланді. Про це повідомляє «Главком».

На арені Max Muaythai Stadium в таїландському місті Паттайя відбувся вечір боксу від промоутера Спенсера Брауна (Goldstar). Головною подією шоу став бій в суперважкій вазі – на рингу зустрілися колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі та поляк Маріуш Вах.

Ф'юрі з перших секунд захопив ініціативу, зробив ставку на комбіновані удари, багато рухався і регулярно змінював стійки. Натомість Вах сховався в захисті і практично не відповідав – після першого раунду 46-річний поляк вже важко дихав.

Ф'юрі холоднокровно розбивав вікового суперника джебами, наносив величезну кількість аперкотів і навіть не забував працювати на публіку. Після семи раундів Вах вирішив достроково завершити поєдинок.

Для Ф'юрі це друга перемога поспіль та 36-та у професійній кар'єрі. Ймовірний наступний суперник британця – інший ексчемпіон світу Ентоні Джошуа, який свій поєдинок проведе в суботу, 25 липня, коли зустрінеться в ринзі з Крістіаном Пренгою.

Нагадаємо, генеральний директор Bare Knuckle Boxing Девід Тетро розповів, що обговорював із британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком можливість організації поєдинку на голих кулаках.

Яку повідомлялося, Усик розповів, що після завоювання всіх головних титулів його найбільше цікавлять поєдинки з гучними суперниками. 39-річний українець не виключив, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену Zuffa Boxing, який створили президент UFC Дейна Вайт та голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі

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