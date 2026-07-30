Чергова спортивна федерація повернула росіян з прапором до змагань

Росіяни повернуться зі своїм гімном і прапором

Обмеження щодо представників країни-агресорки зняли ще в одному виді спорту

Міжнародна федерація боксу (World Boxing) допустила російських спортсменів до турнірів під власною егідою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Виконавчий комітет World Boxing вирішив зняти всі обмеження з росіян під час засідання в Глазго. Тамтешні боксери зможуть змагатися в усіх вікових категоріях. На міжнародній арені вони використовуватимуть прапор і гімн.

«Виконком погодився, що відтепер російські спортсмени братимуть участь у змаганнях World Boxing на тих же умовах, що й боксери інших національних федерацій. Водночас World Boxing суворо контролюватиме поведінку російських делегацій під час турнірів, а також за дотримання антидопінгових протоколів», – заявив очільник організації Геннадій Головкін.

World Boxing скористався рекомендаціями МОК про пом'якшення обмежень для білоруських і російських атлетів. Спершу федерація повернулася до змагань білорусів. Тепер із бану повернуться і росіяни.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.