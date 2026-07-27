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Сіренко прокоментував ефектну перемогу над Валліном

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Сіренко прокоментував ефектну перемогу над Валліном
Владислав Сіренко: Нокаут прийшов сам
Скріншот

Владислав Сіренко: Я просто викинув комбінацію і побачив, що влучив

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко оцінив свою перемогу над шведом Отто Валліном. Про це повідомляє «Главком».

Бій відбувся в Нью-Йорку у легендарному «Медісон Сквер Гардені». Поєдинок був складовою великого вечора боксу Zuffa Boxing. Сіренко нокаутував суперника в останньому раунді, коли до фінального гонгу залишалося декілька секунд. Українець прокоментував свою перемогу і згадав, що раніше був спаринг-партнером Валліна.

«Ти ніколи не плануєш нікого нокаутувати. У боксі все стається само собою. Звісно, ти намагаєшся, але я дотримувався своєї гри, своїх планів та тактики. І нокаут прийшов сам. Я просто викинув комбінацію і побачив, що влучив хорошими ударами, він упав, і я такий: «Вау».

Знаєте, це насправді кумедна історія, тому що всі мої спаринги проходили не дуже добре. Коли спарингуєш із шульгою, це завжди так складно – потрібно постійно вести боротьбу за передню ногу. О боже. Знаєте, спаринги виглядали не найкращим чином, і, думаю, тренери трохи хвилювалися через це. Але я сказав їм: «Усе під контролем. Я почуваюся добре, я сильний". Тож ми просто виконали свою роботу», – підсумував Сіренко.

Сіренко перекрив поразку від англійського боксера Соломона Дакреса в липні торік. Актуальний рекорд українця в професіоналах – 23 перемоги за однієї поразки. Натомість Валлін програв третій з останніх п'яти боїв. Раніше його перемогли британці Ентоні Джошуа та Дерек Чісора.

Нагадаємо, українець Олександр Хижняк здобув другу перемогу у професійному боксі, нокаутувавши француза Ленні Патрача. Нокаутувати Патрача Хижняку вдалося вже у другому раунді. Спершу український боксер відправив француза у нокдаун, а згодом через кілька секунд – ще раз, після чого рефері достроково зупинив бій.

Для Хижняка це був перший бій за кордоном. Його поєдинок відбувся під час вечора боксу у Саудівській Аравії, головною подією якого був бій Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги.

Професійний дебют Хижняка відбувся у березні цього року. Тоді українець уже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона.

Теги: бокс Владислав Сіренко

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