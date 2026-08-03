Інфантіно хоче отримати підтримку від Трампа, щоб зберегти посаду президента ФІФА – ЗМІ

Сьогодні, 3 серпня, Інфантіно має поспілкуватися з держсекретарем США Марко Рубіо

Президент ФІФА Джанні Інфантіно шукає підтримки в адміністрації президента США Дональда Трампа, щоб зберегти свою посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Сьогодні, 3 серпня, Інфантіно має поспілкуватися з держсекретарем США Марко Рубіо.

«Він хотів зв'язатися з держсекретарем і поговорити про те, що футбол міг би бути частиною м'якої сили Америки. Але ми всі знаємо, що йдеться про захист від звільнення. На даному етапі не може йтися про щось інше», – сказав один із співрозмовників New York Post

Зазначається, що на тлі скандалу президент ФІФА неодноразово намагався зв'язатися із Трампом телефоном.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

Нагадаємо, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.