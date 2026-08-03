«Шахтар» відмовився від трансферу захисника із Серії А – джерело

Алан Матурро не гратиме за команду Арди Турана

«Шахтар» вийшов із переговорів із італійським клубом «Дженоа» щодо оренди захисника Алана Матурро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

За інформацією джерела, «гірникам» не вдалося домовитися з генуезьким клубом щодо умов угоди. Відомо, що сторони обговорювали оренду з можливістю викупу.

Минулого сезону уругваєць виступав на правах оренди за іспанський «Леванте». За команду Ла Ліги Маттурро зіграв 21 матч у всіх турнірах, у яких забив один гол та зробив один асист. В активі Маттурро – 11 ігор за збірну Уругваю U-21 та один забитий гол. Трансферна вартість футболіста становить 4 мільйони євро, а його контракт спливає у червні 2028-го.

«Шахтар» цього літа офіційно підписав вінгера «Кривбаса» Глейкера Мендосу, а також на правах вільного агента посилився ексзахисником «Динамо» Олександром Караваєвим. Окрім цього, «гірники» оформили трансфер вінгера «Фламенго» Раяна Роберто.

«Шахтар» минулого сезону завоював титул чемпіона України. «Гірники» завдяки своєму високому клубному рейтингу змогли здобути пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. У чемпіонаті УПЛ підопічні Арди Турана стартують матчем із «Кудрівкою» 3 серпня.

Нагадаємо, що «Шахтар» опублікував заявку на новий сезон чемпіонату України. Наставник «гірників» Арда Туран включив до заявки 32 гравці, включно з новачками. З оренди до команди повернувся Георгій Гочолейшвілі, а новими гравцями «Шахтаря» є Олександр Караваєв, Раян Роберто і Глейкер Мендоса.