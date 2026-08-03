Визначилися потенційні суперники «Динамо» у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Щоб потрапити до плейоф Ліги конференцій киянам потрібно спершу здолати азербайджанський «Карабах»

Матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 та 27 серпня

У понеділок, 3 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Своїх потенційних суперників дізналося київське «Динамо», яке веде боротьбу за путівку до основного етапу Ліги конференцій. Щоб потрапити до раунду плейоф киянам потрібно спершу здолати азербайджанський «Карабах» у третьому кваліфікаційному раунді. Поєдинки цієї стадії заплановані на 6 та 13 серпня.

Переможець протистояння «Динамо» – «Карабах» зіграє з командою, яка стане тріумфатором у протистоянні «Твенте» (Нідерланди) – ДАК 1904 (Словаччина).

Матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 та 27 серпня. Переможці двоматчевих дуелей здобудуть право виступити в основному етапі турніру.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.