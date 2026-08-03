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«Челсі» вже отримав кілька пропозицій щодо оренди Мудрика

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Челсі» вже отримав кілька пропозицій щодо оренди Мудрика
Михайло Мудрик може провести новий сезон в одному з клубів АПЛ в оренді
фото: ФК Челсі

Українцем цікавиться клуб, який тренує легендарний футболіст

Декілька клубів Англійської Прем’єр-ліги звернулися до «Челсі» щодо оренди українського вінгера Михайла Мудрика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Sun.

Згідно з інформацією від джерел, український вінгер «синіх», який відбув дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил, потрапив до списку трансферних цілей кількох англійських команд.

Зокрема, одним із клубів, який хоче орендувати Мудрика, є «Ковентрі», який влітку повернувся в АПЛ і де головним тренером працює легендарний колишній футболіст і тренер «Челсі» Френк Лемпард.

Також відомо про інтерес до Мудрика з боку кількох клубів з Європи. Одним із варіантів, де може продовжити кар'єру Михайло, вважається французький «Страсбург», який належить до інвестиційної групи BlueCo – консорціуму на чолі з Тоддом Боелі, який володіє «Челсі».

Нагадаємо, Михайло Мудрик після зняття заборони на футбольну діяльність прибув у Гонконг. Фланговий виконавець приєднається до табору англійського гранда. «Челсі» під керівництвом Хабі Алонсо готується до нової кампанії у Південно-Східній Азії. На «синіх» чекають спаринги з туринським «Ювентусом» (5 серпня), італійським «Міланом» (8 серпня), малайзійським «Джохором» (9 серпня) та іспанським «Реал Сосьєдадом» (15 серпня).

Тренерський штаб «Челсі» прагне оцінити кондиції Мудрика після тривалого перебування поза тренувальним процесом. Українець навряд чи візьме участь в одному з контрольних матчів, але займатиметься з першою командою. Після турне менеджмент «синіх» ухвалить рішення щодо майбутнього вінгера.

Днями Футбольна асоціація Англії закрила провадження щодо українця та дозволила вінгеру відновити виступи. Мудрик пропустив майже два роки через позитивний тест на допінг. Упродовж цього періоду він не мав права навіть тренуватися з командою.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Френк Лемпард Михайло Мудрик

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