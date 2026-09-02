Марта Костюк здолала Стівенс та вийшла до третього кола US Open

Перша з чотирьох українських тенісисток пробилась до наступного раунду змагання

Українська тенісистка Марта Костюк здолала представницю Сполучених Штатів Америки Слоун Стівенс та пробилась до третього кола US Open. Про це повідомляє «Главком».

Наша спортсменка підійшла до поєдинку в якості фаворитки і свій статус виправдала: впевнена перемога у першому сеті – 6:1, а згодом більш напружений, проте все ж також переможний сет для Марти з рахунком 7:5.

Колишня третя ракетка світу залишає турнір, а Марта третій раз підряд проходить до 1/16 фіналу американського мейджора.

У третьому колі US Open на Костюк чекає зустріч з Єкатєріною Александровою, яка виступає на міжнародних турнірах у нейтральному статусі.

US Open. Одиночний розряд, друге коло

Марта Костюк (Україна) – Слоун Стівенс (США) – 6:1, 7:5

Окрім Костюк на Відкритому чемпіонаті США виступи продовжують ще три українки. Ось які протисотояння на них чекають:

Еліна Світоліна – Майя Джойнт (Австралія) – 3 вересня, 00:00 за Києвом

Олександра Олійникова – Александра Еала (Філіппіни) – 3 вересня

Юлія Стародубцева – Марія Саккар (Греція) – 3 вересня

Нагадаємо, що українські тенісистки повторили національний рекорд 2020 року: як було написано раніше, нашу країну у другому колі Відкритого чеміонату представляють чотири спортсменки.

До слова, чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс здобув історичну перемогу у поєдинку першого кола US Open проти Адольфо Даніеля Вальєхо: француз став третім тенісистом в історії, який виграв матч Відкритого чемпіонату США у віці 40 років або старше.