Штраф $20 тисяч отримала 19-річна тенісистка після виступу на US Open

Луїсіна Джованніні втратила 60% призових за виступ у кваліфікації турніру

Аргентинська тенісистка Луїсіна Джованніні отримала значний штраф після дострокового завершення матчу кваліфікації US Open. Про це повідомляє «Главком».

Велике покарання для тенісистки

Інцидент стався 24 серпня у першому раунді кваліфікації Відкритого чемпіонату США. Джованніні, яка на той момент посідала 198-ме місце у світовому рейтингу, протистояла італійці Люсії Бронцетті. Матч розпочався без особливої боротьби: Бронцетті швидко повела 5:0, витративши на це лише 17 хвилин. Після цього аргентинка вирішила підійти до суддівської вишки і повідомити, що вона припиняє виступ.

Тенісні керівники визнали такий розвиток подій порушенням вимог до професійного виступу на турнірі та оштрафували Джованніні на $20 тисяч. Ця сума становить понад 60% від призових, які тенісистка заробила за участь у кваліфікації. За вихід до фінальної частини турніру вона мала отримати $32 тисячі, однак після штрафу її фактичний заробіток складе лише $12 тисяч.

Безапеляційні правила Шлемів

Згідно з офіційним регламентом турнірів Grand Slam, усі тенісисти повинні виступати на професійному рівні в кожному матчі. Якщо рефері вважає, що спортсмен не продемонстрував необхідного рівня, йому можуть призначити штраф у розмірі до призових за перший раунд. Окремо правила зобов’язують гравців докладати максимальних зусиль для перемоги. За порушення цієї вимоги штраф може сягати $50 тисяч.

Джованніні стала не єдиною тенісисткою, яка отримала покарання після US Open. Британця Артура Фері оштрафували на $5 тисяч із призових у $140 тисяч. Причиною стали його висловлювання на адресу судді під час поразки у першому раунді основної сітки.

Нагадаємо, що організатори US Open пояснили, чому вигнали з турніру відомих інфлюенсерок.