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Стали відомі суперниці Олійникової та Стародубцевої у другому колі US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Стали відомі суперниці Олійникової та Стародубцевої у другому колі US Open
Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева вийшли до другого кола US Open
фото: Instagram Олександри Олійникової

Перше коло Відкритого чемпіонату США пройшли чотири з семи українок

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева дізнались суперниць по другому колу US Open. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді Олійникова здолала американку Різ Братмаєр (6:4, 6:4), а Стародубцева переграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (6:2, 6:2).

На Олександру у другому колі чекає зустріч з Александрою Еалою (Філіппіни). Юлія ж зіграє проти Марієї Саккар (Греція).

Суперниці Олександри Олійникової та Юлії Стародубцевої у другому колі US Open (час поєдинків буде визначено пізніше)

  • Олександра Олійникова – Александра Еала (Філіппіни) – 3 вересня
  • Юлія Стародубцева  – Марія Саккар (Греція) – 3 вересня

Окрім Олійникової та Стародубцевої, до другого кола вийшли Еліна Світоліна та Марта Костюк, які зустрінуться з Маєю Джойнт з Австралії (3 вересня о 00:00 за Києвом) та американкою Слоун Стівенс (2 вересня о 19:40 за Києвом) відповідно.

Показник у чотири українки у другому раунді US Open є повторенням національного рекорду 2020 року. Починали цьогорічний Відкритий чемпіонат США сім українок, проте Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур залишили турнір вже після першої гри.

Нагадаємо, що чоловіки Еліни Світоліної Гаель Монфіс здобув історичну перемогу у поєдинку US Open проти Адольфо Даніеля Вальєхо: француз став третім тенісистом в історії, який виграв матч Відкритого чемпіонату США у віці 40 років або старше.

 

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Теги: теніс US Open Олександра Олійникова

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