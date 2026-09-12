Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари

Надія Кіченок пробилась до фіналу кваліфікаці п'ятистотника у Гваладахарі

Українці протистояла Ніколь Меліхар

Тенісистка Надія Кіченок вийшла до фіналу кваліфікації WTA 500 у Гвадалахарі. Про це повідомляє «Главком».

Протистояла українці представниця США Ніколь Меліхар. Для Надії ця гра у одиночному розряді стала першою за два з половиною роки.

Перший сет залишився за українкою, тоді як другий забрала американка. У третій партії Кіченок відігралась з рахунку 3:5 (15:30), а згодом здійснила камбек з 1:4 на тай-брейку.

У фіналі на Надію чекає протистояння з Нао Хібіно, яка у своєму півфіналі здолала Софію Бєлінську.

WTA 500 Гвадалахара. Кваліфікація. Півфінал

Надія Кіченок (Україна) – Ніколь Меліхар (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (12:10)

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