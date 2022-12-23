Стало відомо, скільки заробили усі збірні на турнірі в Катарі

Збірна Аргентини, яка тріумфувала на турнірі в Катарі, отримає €37,5 млн

Чемпіонат світу в Катарі завершився видовищним фіналом між Аргентиною та Францією (3:3, 4:2 по пенальті), після чого настав час підбити підсумки. Як повідомляє NBC Sports, всього ФІФА виділила понад €410 млн призових для команд-учасниць турніру, які були розподілені в залежності від того, до якої стадії дійшла кожна з команд.

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По €8,5 млн отримають збірні, які кваліфікувалися на турнір та вилетіли на груповій стадії: Катар, Еквадор, Уельс, Іран, Мексика, Саудівська Аравія, Данія, Туніс, Канада, Бельгія, Німеччина, Коста-Ріка, Сербія, Камерун, Гана та Уругвай.

Близько €12 млн дістанеться командам, що залишили турнір у 1/8 фіналу: США, Сенегал, Австралія, Польща, Іспанія, Японія, Швейцарія та Південна Корея. Чвертьфіналісти отримають трохи більше, €16 млн: це Бразилія, Нідерланди, Португалія, Англія.

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Збірна Марокко, яка посіла четверте місце, отримає від ФІФА майже €23,5 млн, а Хорватія, яка здобула бронзові медалі – трохи менше €25,5 млн. Срібний призер мундіалю, Франція, отримає €28 млн, а переможець турніру – збірна Аргентини – €37,5 млн.

Раніше ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі.

Також повідомлялось, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Цікаво, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

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Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.