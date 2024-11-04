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Тайвань заявив про повне припинення постачання верстатів до Росії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Тайвань заявив про повне припинення постачання верстатів до Росії
Тайвань більше не постачає в Росію верстати
фото з відкритих джерел

Раніше Тайвань був одним із найбільших постачальників верстатів до РФ, які використовувались для військової промисловості

Тайванська влада оголосила про повне припинення постачання до Росії верстатів, які можуть бути використані на військових підприємствах. Про це повідомило Міністерство економіки Тайваню.

Після серії медійних публікацій про постачання верстатів до Росії, влада Тайваню посилила експортний контроль. Раніше повідомлялося, що Тайвань був серед п'яти країн, які поставляли Росії верстати для виробництва зброї.

«Зважаючи на характеристики верстатів подвійного призначення та можливість їх використання у військових цілях РФ, Міністерство економіки провело низку заходів, включивши 77 кодів на верстати до складу товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності», – зазначено в повідомленні.

Також підвищили штрафи за перші порушення санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі.

Міністерство економіки додало, що проводить активну «роз'яснювальну роботу» з виробниками, щоб запобігти незаконним поставкам і контролювати товарні потоки. Це вже дало результат – експорт верстатів із Тайваню до Росії «знизився до нуля».

До слова, тайфун Кунрей (Kong-rey) вирує біля на Тайваню. Він викликав зливи, повені і зсуви ґрунту, також рятувальники фіксують постраждалих та зниклих безвісти.

Нагадаємо, президент Тайваню Лай Чінте у промові з нагоди Національного свята – 113-ї річниці створення Республіки Китай, як офіційно називається Тайвань, заявив, що Китайська Народна Республіка (КНР) не має права представляти Тайвань.

Зауважимо, раніше народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочала навчання навколо Тайваню, під час яких Пекін відпрацює блокаду півострова. Про це повідомив офіційний представник Східної зони бойового командування китайської армії Лі Сі.

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Теги: експорт армія Китай навчання рятувальники президент Тайвань влада росія

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