Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Переможець Ліги чемпіонів УЄФА визначиться у Стамбулі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Переможець Ліги чемпіонів УЄФА визначиться у Стамбулі
Стамбул готується прийняти важливий футбольний матч
фото з відкритих джерел

У вирішальному поєдинку зійдуться англійська «Манчестер Сіті» та італійська «Інтернаціонале»

У суботу, 10 червня, відбудеться фінал головного європейського клубного турніру з футболу – Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23. У вирішальному двобої на Олімпійському стадіоні ім. Ататюрка у Стамбулі зустрінуться англійський «Манчестер Сіті» та італійський «Інтернаціонале». Про це пише турецьке видання FotoMac.

Гра розпочнеться о 22:00 за місцевим часом. За даними УЄФА, за фіналом на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка стежитимуть близько 72 тис. уболівальників. Для проведення фіналу Ліги чемпіонів залучено 447 волонтерів.

Влада Стамбула та департаменти поліції посилили заходи безпеки в місті до фінального матчу Ліги чемпіонів. На стадіоні та його околицях, в аеропортах, зупинках громадського транспорту, на площах, де будуть перебувати вболівальники, і в готелях, де вони зупиняються, було задіяно 15 тисяч 850 поліцейських. В рамках заходів безпеки околиці стадіону будуть стежити за допомогою камер відеоспостереження.

Місто забезпечить безкоштовний трансфер глядачів із квитками до стадіону на 500 автобусах для проведення фінального матчу. Для трансферу автобуси відправлятимуться декількох точок у Стамббулі та з аеропорту Стамбула та аеропорту Сабіхи Гекчен.

 Важливий матч для обох команд

Обслуговувати вирішальний матч довірено польському арбітру Шимону Марціняку. Допомагатимуть Марциняку його співвітчизники Павло Сокольницький та Томаш Лісткевич. Поляк Томаш Кв'ятовський буде відеопомічником судді. Четвертим рефері матчу призначено румуна Іштвана Ковача.

stanbul2.jpg (68 KB)

У разі перемоги «Манчестер Сіті» виграє свою першу Лігу Чемпіонів. Міланський «Інтер» тричі у своїй історії вигравав Лігу чемпіонів. «Манчестер Сіті» програв свій перший фінал Ліги чемпіонів співвітчизниками з лондонського «Челсі» з рахунком 0:1 у сезоні 2020/2021.

«Інтер» вигравав престижний трофей у 1964, 1965 та 2010 роках. У фінальних поєдинках італійський клуб обігравав мадридський «Реал» з рахунком 3:1 у сезоні 1963-1964, «Бенфіку» з Лісабона з рахунком 1:0 у сезоні 1964-1965 та мюнхенську «Баварію» з рахунком 2:0 у сезоні 2010 року.

Команда також пробивалася у фінал турніру у 1967 та 1972 роках. У сезоні 1966-1967 у вирішальному поєдинку поступилися шотландському «Селтіку» 1:2, а в сезоні 1971-1972 амстердамському «Аяксу« 0:2.

stadion.jpg (38 KB)

Олімпійський стадіон імені Ататюрка на якому відбудеться матч теж має свою непересічну історію. Він був спочатку збудований, щоб підтримати заявку Туреччини на проведення Олімпійських ігор-2008. Це домашній стадіон збірної Туреччини, розташований у стамбульському районі Башакшехір і відкритий у 2002 році. Його місткість – 75 тисяч глядачів. У 2005 році ця арена вже приймала фінал Ліги чемпіонів, який набув легендарного статусу і став відомим як «Диво в Стамбулі». Пропустивши в першому таймі три нерозділені м'ячі від «Мілана», «Ліверпуль» зумів здобути одну з найвідоміших вольових перемог в історії європейського футболу.

Читайте також: «Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
Теги: Манчестер Стамбул Інтер стадіон Ліверпуль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реджеп Ердоган знову переміг на виборах
Дива не сталося. Чому турки проголосували за Ердогана
29 травня, 10:23
Ріші Сунак на прийомі у себе вдома засвітив співачку Руслану та згадав про Зеленського
Ріші Сунак на прийомі у себе вдома засвітив співачку Руслану та згадав про Зеленського
11 травня, 09:59
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі
Мессі заявив, що переходить до «Інтер Маямі»
7 червня, 22:55
Команда у фіналі перемогла італійську «Фіорентину» з Флоренції
Завершився фінальний матч Ліги конференцій: стало відомо, хто переміг
8 червня, 01:30
Шевченко та Джокович на матчі Мілан – Інтер
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
11 травня, 21:48
Златан Ібрагімович попрощався з футболом
Легендарний футболіст оголосив про завершення кар’єри
5 червня, 07:29
Біля всіх виборчих дільниць є продавці традиційних турецьких булочок з кунжутом – сімітів, які місцеві обожнюють їсти на сніданок
Квіти, булочки та хвилювання: репортаж із Туреччини, яка обирає нову владу (фото, відео)
14 травня, 13:30
Щонайменше 30 людей постраждали під час тисняви на стадіоні
У Танзанії на стадіоні відбулася тиснява: десятки людей отримали поранення
29 травня, 07:55
Протягом доби ворог завдав 93 удари по 20 населених пунктах Запорізької області
Росіяни накрили Україну ракетами та дронами: як минула ніч у регіонах
29 травня, 10:36

Новини

Переможець Ліги чемпіонів УЄФА визначиться у Стамбулі
Переможець Ліги чемпіонів УЄФА визначиться у Стамбулі
Коли запалять олімпійський вогонь: МОК назвав дату
Коли запалять олімпійський вогонь: МОК назвав дату
Троє «нейтральних» тхеквондистів підтримують агресію РФ проти України
Троє «нейтральних» тхеквондистів підтримують агресію РФ проти України
«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України
Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України
Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров
Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
16K
Роман Безсмертний: Вступ інших країн у нашу війну – лише питання часу
11K
У Швейцарії жінка молотком розтрощила інсталяцію про Путіна (відео)
9726
Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна
7836
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні
7654
Запорізька АЕС. Другого Чорнобиля не буде?

Новини

Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Сьогодні, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту