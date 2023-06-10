Переможець Ліги чемпіонів УЄФА визначиться у Стамбулі

У вирішальному поєдинку зійдуться англійська «Манчестер Сіті» та італійська «Інтернаціонале»

У суботу, 10 червня, відбудеться фінал головного європейського клубного турніру з футболу – Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23. У вирішальному двобої на Олімпійському стадіоні ім. Ататюрка у Стамбулі зустрінуться англійський «Манчестер Сіті» та італійський «Інтернаціонале». Про це пише турецьке видання FotoMac.

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Гра розпочнеться о 22:00 за місцевим часом. За даними УЄФА, за фіналом на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка стежитимуть близько 72 тис. уболівальників. Для проведення фіналу Ліги чемпіонів залучено 447 волонтерів.

Влада Стамбула та департаменти поліції посилили заходи безпеки в місті до фінального матчу Ліги чемпіонів. На стадіоні та його околицях, в аеропортах, зупинках громадського транспорту, на площах, де будуть перебувати вболівальники, і в готелях, де вони зупиняються, було задіяно 15 тисяч 850 поліцейських. В рамках заходів безпеки околиці стадіону будуть стежити за допомогою камер відеоспостереження.

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Місто забезпечить безкоштовний трансфер глядачів із квитками до стадіону на 500 автобусах для проведення фінального матчу. Для трансферу автобуси відправлятимуться декількох точок у Стамббулі та з аеропорту Стамбула та аеропорту Сабіхи Гекчен.

Важливий матч для обох команд

Обслуговувати вирішальний матч довірено польському арбітру Шимону Марціняку. Допомагатимуть Марциняку його співвітчизники Павло Сокольницький та Томаш Лісткевич. Поляк Томаш Кв'ятовський буде відеопомічником судді. Четвертим рефері матчу призначено румуна Іштвана Ковача.

У разі перемоги «Манчестер Сіті» виграє свою першу Лігу Чемпіонів. Міланський «Інтер» тричі у своїй історії вигравав Лігу чемпіонів. «Манчестер Сіті» програв свій перший фінал Ліги чемпіонів співвітчизниками з лондонського «Челсі» з рахунком 0:1 у сезоні 2020/2021.

«Інтер» вигравав престижний трофей у 1964, 1965 та 2010 роках. У фінальних поєдинках італійський клуб обігравав мадридський «Реал» з рахунком 3:1 у сезоні 1963-1964, «Бенфіку» з Лісабона з рахунком 1:0 у сезоні 1964-1965 та мюнхенську «Баварію» з рахунком 2:0 у сезоні 2010 року.

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Команда також пробивалася у фінал турніру у 1967 та 1972 роках. У сезоні 1966-1967 у вирішальному поєдинку поступилися шотландському «Селтіку» 1:2, а в сезоні 1971-1972 амстердамському «Аяксу« 0:2.

Олімпійський стадіон імені Ататюрка на якому відбудеться матч теж має свою непересічну історію. Він був спочатку збудований, щоб підтримати заявку Туреччини на проведення Олімпійських ігор-2008. Це домашній стадіон збірної Туреччини, розташований у стамбульському районі Башакшехір і відкритий у 2002 році. Його місткість – 75 тисяч глядачів. У 2005 році ця арена вже приймала фінал Ліги чемпіонів, який набув легендарного статусу і став відомим як «Диво в Стамбулі». Пропустивши в першому таймі три нерозділені м'ячі від «Мілана», «Ліверпуль» зумів здобути одну з найвідоміших вольових перемог в історії європейського футболу.