Провідний український волейбольний клуб змінить назву і прописку

«Барком-Кажани» змінить назву на «Ястшембі Барком»

Український волейбольний клуб «Барком-Кажани» зі Львова змінить назву на «Ястшембі Барком» та переїде на новий майданчик у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

З початком повномасштабного вторгнення львівський клуб перебрався до Польщі, заявившись до Плюс-ліги – одного з найсильніших волейбольних турнірів планети. Попри колосальну конкуренцію, львів’янам вдавалося не лише зберігати прописку в еліті, а й завдавати поразок грандам рівня Ліги чемпіонів. «Кажани» продовжать виступи в Плюс-лізі й у сезоні-2026/27.

У міжсезоння з Плюс-ліги знявся чотириразовий чемпіон Польщі «Ястшембський Венгель» через фінансові проблеми. Член Наглядової ради Польської волейбольної ліги та стратегічний спонсор «Венгеля» Адам Гороль запропонував «Кажанам» переїхати до міста Ястшембе-Здруй, щоб там залишалася команда високого рівня волейболу. Гороль стане президентом нового клубу. Власник «Кажанів» Олег Баран залишається у проєкті та фінансуватиме клуб.

«Я отримав запрошення від пана Адама Гороля до співпраці. Вважаю Ястшембе-Здруй відмінною ареною для матчів найвищого рівня. Я й надалі зацікавлений у фінансовій підтримці «Баркому». На зустрічі з Адамом Горолем і мером міста Міхалом Урголом ми погодили ключові принципи взаємодії. Щасливий втілювати цей проєкт у місті з такими потужними волейбольними традиціями», – сказав Баран.

Залишив посаду головного тренера «Кажанів» Угіс Крастіньш, який очолював клуб протягом майже 10 років. Його змінив тренер «Ястшембський Венгель» Анджей Коваль. Також клуб залишили троє українців: догравачі Ілля Ковальов та Олег Шевченко, та центральний блокуючий Микола Куц. У команді залишилися ліберо Ярослав Пампушко та центральні блокуючі Владислав Щуров та Андрій Рогожин. Близький до підписання нового контракту Василь Тупчій. Крім цього, команду поповнять шість польських волейболістів.

Новий розіграш Плюс-ліги стартує 17 жовтня. Свій перший матч «Ястшембе Барком» проведе проти «Слєпська» із Сувалок.

Нагадаємо, збірна України з волейболу дізналася дату і час матчу 1/4 фіналу плейоф Ліги націй 2026. Україна виборола місце у плейоф турніру за підсумками останнього туру Ліги націй з волейболу. Сталося це після того, як «синьо-жовті» обіграли Німеччину, а їхні конкуренти – Болгарія поступилася Франції.

У чвертьфіналі Ліги націй «синьо-жовті», що завершили основний етап на сьомій сходинці, зіграють зі збірною Польщі, що посіла друге місце у турнірній таблиці.

Розклад чвертьфіналів Ліги націй з волейболу серед чоловіків

Середа, 29 липня, 10:00. Словенія – Туреччина

Середа, 29 липня, 14:30. Японія – Китай

Четвер, 30 липня, 10:00. Італія – США

Четвер, 30 липня, 14:30. Польща – Україна

Півфінали відбудуться в суботу, 1 серпня. А матч за третє місце та фінал – в неділю, 2 серпня.