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Перший віцепрезидент НОК: Припускаю, що МОК вже шкодує, що відсторонив Гераскевича від Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Перший віцепрезидент НОК: Припускаю, що МОК вже шкодує, що відсторонив Гераскевича від Олімпіади
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у «шоломі пам'яті»

Перевезенцев: Допускаю, що МОК і досі вважає, що вчинок Владислава був повністю узгоджений з НОК України

Перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олексій Перевезенцев в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор.

«Це був мужній вчинок Владислава. Повертаючись назад, я думаю, що МОК, можливо, вчинив би по-іншому, якби знали, якими будуть наслідки. Але вони зробили, як вони зробили.

Особисто від себе скажу так. Я допускаю, що МОК і досі вважає, що вчинок Владислава був повністю узгоджений з Національним олімпійським комітетом України. Але ми вже дізналися тоді, коли це стало публічним, це не узгоджувалось, не проговорювалось ні з ким з НОК», – зазначив Перевезенцев.

Він також розповів про свої особисті комунікації з представниками МОК щодо дискваліфікації Гераскевича.

«Коли НОК приймав рішення щодо того, щоб Владислав був прапороносцем України, то це було ж не просто так. Ми враховували заслуги Гераскевича: для нього були вже треті олімпійські ігри. У нього були свої здобутки. (У передолімпійському сезоні четверте місце Гераскевича на світовій першості стало найкращим індивідуальним результатом на чемпіонатах світу серед всіх українців, які змагалися в зимових олімпійських видах спорту – «Главком»).

Тоді, коли ми визначали, що Гераскевич буде прапороносцем, ми, звичайно що, не знали, що він планує таку акцію своєї громадянської позиції.

Якщо ж говорити про ці фактори в комплексі… Владислав був прапороносцем, була спільна пресконференція Гераскевича і керівників НОК України і Мінспорту під час Олімпіади… Я припускаю, що, враховуючи весь цей набір чинників, МОК вважає, що це була спланована акція України, щоб зіпсувати загальну атмосферу Олімпійських ігор. Я це зараз говорю не як функціонер НОК, таке моє відчуття після особистих комунікацій з МОК. Але прямо вони це не говорять», – зазначив Перевезенцев.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

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Теги: Олімпіада МОК Владислав Гераскевич Кірсті Ковентрі

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