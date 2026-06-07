«Були перелякані, коли стався скандал із Гераскевичем». Тренер Кушнір про мовчання Бубки на Олімпіаді

Кушнір: Приїхали б до нього, хоча б поцікавилися

Знаменитий вітчизняний тренер Микола Кушнір, який допомагав готуватися до Олімпійських ігор Владиславу Гераскевичу, в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» поділився думками про відсутність реакції Валерія Борзова та Сергія Бубку на дискваліфікацію скелетоніста МОК.

«Якщо взагалі про Борзова говорити… На зимовій Олімпіаді-2026 він з Бубкою були перелякані, коли стався цей скандал з Гераскевичем. Приїхали б до нього, хоча б поцікавилися... Не треба було його захищати, бо це було би втручання. Але приїдьте, поцікавтеся, поспілкуйтесь, зрозумійте, що відбувається. Ні, зарилися, заховалися. А так на гроші Міжнародної федерації легкої атлетики Бубка і Борзов живуть.. Вони ж «на зарплаті» там… Нічого не роблять, крім ходіння з розумним виглядом у дусі «Я – олімпійський чемпіон, легенда, давайте мені гроші», – заявив Кушнір.

Олімпійські чемпіони Борзов і Бубка входять до сотні членів МОК. Утім, вони жодного разу не висловилися щодо дискваліфікації співвітчизника. Не помітили їх і на змаганнях інших українських спортсменів під час зимової Олімпіади-2026.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.