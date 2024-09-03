Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії

На борту гелікоптера перебувало четверо людей

У Росії зник вертоліт Мі-8 під час польоту в Бурятії. На борту перебувало четверо людей. Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, на кордоні Бурятії та Іркутської області РФ під час польоту зник вертоліт МІ-8. «3 вересня 2024 року на кордоні Республіки Бурятія з Іркутською областю було втрачено зв'язок з вертольотом МІ-8, що прямував за маршрутом «Іркутськ-Орлик», – повідомив Слідчий комітет Росії.

Імовірно, на борту гелікоптера перебувало четверо людей. Стан їхнього здоров'я невідомий. Місце дислокації гелікоптера встановлено. Проводяться пошуково-рятувальні заходи.

Нагадаємо, 1 вересня гелікоптер Мі-8, який зник на Камчатці, знайдено. Він зазнав катастрофи, усі члени екіпажу та пасажири загинули.

Уламки гелікоптера знайдені на сопці, на висоті 900 метрів. Попередньо, вертоліт міг врізатися у пагорб у густому тумані. На борту перебували 22 особи – три члени екіпажу і 19 пасажирів. Усі вони загинули.

Також повідомлялося, що у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Згодом було знайдено уламки гелікоптера.

Раніше повідомлялося, що на півдні Боснії та Герцеговини впав у озеро військовий гелікоптер із чотирма членами екіпажу на борту.