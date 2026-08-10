Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА
У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу

Нельсон грав за «Чикаго Зефірс», «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Бостон», з яким став п'ятиразовим чемпіоном НБА

П'ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) та колишній головний тренер збірної США Дон Нельсон помер на 87-му році життя. Про це повідомляє журналіст Марк Стейн із посиланням на заяву сім'ї, інформує «Главком».

«У неділю вранці наш дорогий чоловік, батько, дідусь і прадід Дон Нельсон мирно відійшов до Господа, оточений своєю люблячою родиною», – йдеться у заяві сім'ї Нельсона.

Нельсон грав за «Чикаго Зефірс», «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Бостон», з яким він став п'ятиразовим чемпіоном НБА.

Як головний тренер він працював з «Мілуокі», «Голден Стейт», «Нью-Йорком» та «Далласом». Тричі Нельсон визнавався найкращим тренером року в НБА (1983, 1986, 1992 роки).

У 1994 року збірна США під його керівництвом виграла Чемпіонат світу.

У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років. 

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.  

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».

Теги: тренер НБА баскетбол смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська збірна продовжить виступ на турнірі матчем проти Швейцарії
Збірна України з баскетболу U-16 стартувала з поразки на Чемпіонаті Європи
7 серпня, 11:29
В'ячеслав Богодєлов багато років працює з дітьми та юнаками
Екстренер «Динамо» побідкався через штраф за тренування російською і прикрився військовими
5 серпня, 15:21
Мальдера зазначив, що Барезі з честю захищав кольори «Мілана»
Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»
1 серпня, 14:28
У Ніцці розпочали розслідування після смерті клієнтки у салоні краси
У Франції 25-річна жінка померла після процедур у салоні краси: деталі
30 липня, 13:27
У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс»
Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою
27 липня, 10:46
Тіло дитини виявили правоохоронці після того, як бабусі, не знайшовши онука в медзакладі, забили на сполох
Сховала тіло дворічного сина у шафі. Жінка з Броварів постане перед судом
21 липня, 10:08
В’ячеслав Волк взяв участь у зніманнях під час військових навчань
У Кривому Розі помер оператор, якого девʼять років тому поранили під час навчань
17 липня, 10:00
Команда Дмитра Забірченка стартувала з перемог над Грузією (77:64) та Естонією (87:81)
Збірна України U-20 з двох перемог розпочала боротьбу на Євробаскеті-2026
13 липня, 11:31
Ліндсі Грем ніколи не був класичним законодавцем-дипломатом
Останній яструб Америки
13 липня, 10:10

Новини

Фінал Кохана і вдалий виступ дебютантки: чим вразив перший день Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Фінал Кохана і вдалий виступ дебютантки: чим вразив перший день Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Українці лишилися без півфіналів першого дня Чемпіонату Європи з плавання 2026
Українці лишилися без півфіналів першого дня Чемпіонату Європи з плавання 2026
УПЛ-2026/27: підсумки другого ігрового тижня
УПЛ-2026/27: підсумки другого ігрового тижня
Трубін погодився залишити «Бенфіку» – джерело
Трубін погодився залишити «Бенфіку» – джерело
«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги
«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги
Хорватія все ж дала візу для участі у Чемпіонаті Європи прихильниці Путіна гімнастці Мельниковій
Хорватія все ж дала візу для участі у Чемпіонаті Європи прихильниці Путіна гімнастці Мельниковій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua