Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА

У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу

Нельсон грав за «Чикаго Зефірс», «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Бостон», з яким став п'ятиразовим чемпіоном НБА

П'ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) та колишній головний тренер збірної США Дон Нельсон помер на 87-му році життя. Про це повідомляє журналіст Марк Стейн із посиланням на заяву сім'ї, інформує «Главком».

«У неділю вранці наш дорогий чоловік, батько, дідусь і прадід Дон Нельсон мирно відійшов до Господа, оточений своєю люблячою родиною», – йдеться у заяві сім'ї Нельсона.

Нельсон грав за «Чикаго Зефірс», «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Бостон», з яким він став п'ятиразовим чемпіоном НБА.

Як головний тренер він працював з «Мілуокі», «Голден Стейт», «Нью-Йорком» та «Далласом». Тричі Нельсон визнавався найкращим тренером року в НБА (1983, 1986, 1992 роки).

У 1994 року збірна США під його керівництвом виграла Чемпіонат світу.

У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років.

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».