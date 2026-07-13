Збірна України U-20 з двох перемог розпочала боротьбу на Євробаскеті-2026
Попереду на збірну України чекають ще два матчі групового етапу
Після трьох ігрових днів Чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу йде серед лідерів групи В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Команда Дмитра Забірченка стартувала на турнірі з двох перемог – над Грузією (77:64) та Естонією (87:81). Наша збірна разом із Люксембургом мають по дві перемоги без поразок.
За додатковими показниками українці поки треті в групі, щоправда Швейцарія, яка знаходить на другому місці, зіграла на матч більше і має лише одну перемогу в трьох іграх.
Попереду на збірну України чекають ще два матчі групового етапу. У вівторок, 14 липня, українці зіграють проти Швейцарії, а в середу, 15 липня, завершать перший етап поєдинком із Люксембургом.
Для дострокового виходу до чвертьфіналу збірній України необхідно у вівторок, 14 липня, перемогти Швейцарію. Це одразу гарантує команді Дмитра Забірченка місце у плейоф ще до заключного матчу групового етапу проти Люксембургу.
Нагадаємо, до чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи. Саме вони продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи, а також за одну з трьох путівок до Дивізіону А.
У плейоф команди групи В зустрінуться з представниками групи А: переможець групи В зіграє проти другої команди групи А, а команда, яка посяде друге місце, – проти переможця групи А.
Наразі в групі А одноосібно лідирує збірна Швеції, яка виграла всі три свої матчі. За другу путівку до чвертьфіналу ведуть боротьбу Північна Македонія, Азербайджан та Ірландія (всі мають по одній перемозі в двох зіграних матчах).
Наступний матч збірна України проведе проти Швейцарії у вівторок, 14 липня (початок о 14:00), в цей же день в нашій групі Естонія зіграє з Люксембургом. У середу в групі В Україна зіграє проти Люксембургу, а Естонія протистоятиме Грузії.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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