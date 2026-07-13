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Збірна України U-20 з двох перемог розпочала боротьбу на Євробаскеті-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України U-20 з двох перемог розпочала боротьбу на Євробаскеті-2026
Команда Дмитра Забірченка стартувала з перемог над Грузією (77:64) та Естонією (87:81)

Попереду на збірну України чекають ще два матчі групового етапу

Після трьох ігрових днів Чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу йде серед лідерів групи В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Дмитра Забірченка стартувала на турнірі з двох перемог – над Грузією (77:64) та Естонією (87:81). Наша збірна разом із Люксембургом мають по дві перемоги без поразок.

За додатковими показниками українці поки треті в групі, щоправда Швейцарія, яка знаходить на другому місці, зіграла на матч більше і має лише одну перемогу в трьох іграх.

Попереду на збірну України чекають ще два матчі групового етапу. У вівторок, 14 липня, українці зіграють проти Швейцарії, а в середу, 15 липня, завершать перший етап поєдинком із Люксембургом.

Для дострокового виходу до чвертьфіналу збірній України необхідно у вівторок, 14 липня, перемогти Швейцарію. Це одразу гарантує команді Дмитра Забірченка місце у плейоф ще до заключного матчу групового етапу проти Люксембургу.

Нагадаємо, до чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи. Саме вони продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи, а також за одну з трьох путівок до Дивізіону А.

У плейоф команди групи В зустрінуться з представниками групи А: переможець групи В зіграє проти другої команди групи А, а команда, яка посяде друге місце, – проти переможця групи А.

Наразі в групі А одноосібно лідирує збірна Швеції, яка виграла всі три свої матчі. За другу путівку до чвертьфіналу ведуть боротьбу Північна Македонія, Азербайджан та Ірландія (всі мають по одній перемозі в двох зіграних матчах).

Наступний матч збірна України проведе проти Швейцарії у вівторок, 14 липня (початок о 14:00), в цей же день в нашій групі Естонія зіграє з Люксембургом. У середу в групі В Україна зіграє проти Люксембургу, а Естонія протистоятиме Грузії.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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