Перед фіналом Чемпіонату світу Усик отримав подарунок від співробітника Білого дому
Американець вирішив віддячити українському боксеру
Український боксер Олександр Усик отримав спеціальний подарунок від співробітника служби охорони Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rtfight_com.
Олександр Усик відвідав фінал Чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Іспанії в овертаймі здолала Аргентину з рахунком 1:0.
Ще до стартового свистка за участю українського боксера стався теплий і зворушливий момент. Усик зустрівся зі співробітником служби охорони Білого дому, з яким познайомився раніше.
Під час їхньої попередньої зустрічі українець подарував чоловікові боксерські рукавички зі своїм автографом. Цього разу американець вирішив віддячити спортсмену.
«Чемпіоне, у мене також є для тебе подарунок», – звернувся він до Усика, після чого вручив йому пам’ятний сувенір.
Що саме співробітник Білого дому подарував Усику наразі невідомо.
Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.
Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.
Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.
Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.
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