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Перед фіналом Чемпіонату світу Усик отримав подарунок від співробітника Білого дому

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Перед фіналом Чемпіонату світу Усик отримав подарунок від співробітника Білого дому
Усик зустрівся зі співробітником служби охорони Білого дому, з яким познайомився раніше

Американець вирішив віддячити українському боксеру

Український боксер Олександр Усик отримав спеціальний подарунок від співробітника служби охорони Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rtfight_com.

Олександр Усик відвідав фінал Чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Іспанії в овертаймі здолала Аргентину з рахунком 1:0.

Ще до стартового свистка за участю українського боксера стався теплий і зворушливий момент. Усик зустрівся зі співробітником служби охорони Білого дому, з яким познайомився раніше.

Під час їхньої попередньої зустрічі українець подарував чоловікові боксерські рукавички зі своїм автографом. Цього разу американець вирішив віддячити спортсмену.

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Допис, поширений READY TO FIGHT (@rtfight_com)

«Чемпіоне, у мене також є для тебе подарунок», – звернувся він до Усика, після чого вручив йому пам’ятний сувенір.

Що саме співробітник Білого дому подарував Усику наразі невідомо. 

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

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Теги: Олександр Усик ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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