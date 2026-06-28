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Південна Африка – Канада. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Південна Африка – Канада. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
«Бафана Бафана» вміють святкувати футбольні успіхи
фото: Getty Images

На Мундіалі розпочнеться стадія плейоф

Сьогодні, 28 червня 2026 року, збірна Південно-Африканської Республіки на арені «Соу-Фай Стедіум» в американському Інглвуді протистоятиме національній команді Канади в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Південна Африка – Канада

Шанси суперників на 16:25 28 червня виглядають приблизно рівними, вважають фахівці GGBET. На ймовірну перемогу підопічних Хуго Броса виставлено коефіцієнт 4,74. Зате потенційну звитягу «кленових листків» оцінено балом 2,46. На нічию в в основний час запропоновано кеф 2,04. Трохи інша ситуація склалася з проходом у наступний раунд. На путівку в 1/8 фіналу для ПАР закладено коефіцієнт 3,35. Місце в другому раунді плейоф для канадської збірної оцінено кефом 1,30. Тим часом на тотал менше 1,0 виставлено бал 4,95.

Передматчевий стан команд

Африканці поступово набрали оберти на Кубку світу. «Бафана Бафана» стартували з безапеляційної поразки Мексиці (0:2). Ще й хавбеки Сітоле та Зване отримали червоні картки. Далі збірна Південної Африки вирвала нічию з Чехією (1:1) завдяки реалізованому півзахисником Мокоеною пенальті. А в третьому турі хлопці Броса розібралися з Республікою Корея (1:0). Єдиний гол оформив нападник Масеко.

Канада розпочала турнір із нічиєї з боснійською збірною (1:1). Форвард Ларін зрівняв рахунок під завісу поєдинку. Далі команда Джессі Марша розтрощила Катар (6:0). Нападник Джонатан Девід оформив хет-трик, а приєдналися до нього той же Ларін і хавбек Саліба. Ще один м'яч – автогол півзахисника суперників Аль-Маннаї. А от в останньому турі канадці поступилися збірній Швейцарії (1:2). Голом у складі «Кенакс» відзначився форвард Проміс Девід.

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Історія очних зустрічей

Команди зіграли один матч на цей момент. Восени 2007 року відбувся контрольний поєдинок, у якому гору взяла збірна ПАР (2:0). Атакувальний хавбек африканців Модісе тоді оформив дубль.

Де дивитися матч Південна Африка – Канада

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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