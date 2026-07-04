Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Перша зустріч 1/8 фіналу Канада – Марокко відбудеться 4 липня
фото: Getty Images

Чемпіонат світу з футболу проходить у США, Канаді та Мексиці

Визначилися всі пари 1/8 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

1/8 фіналу Чемпіонату світу

  • Парагвай – Франція
  • Канада – Марокко
  • Бразилія – Норвегія
  • Мексика – Англія
  • США – Бельгія
  • Португалія – Іспанія
  • Аргентина – Єгипет
  • Швейцарія – Колумбія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Які збірні зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна наразі веде за особистими зустрічами
Україна – Грузія. Історія матчів баскетбольних збірних перед відбором на Чемпіонат світу 2027 Реклама
2 липня, 13:21
Марко Палестра перебрався на Туманний Альбіон
«Челсі» віддав понад 50 млн євро за дебютанта збірної Італії
1 липня, 18:18
Збірна України U-19 з футболу святкує перемогу над Хорватією на старті Євро-2026
Збірна України U-19 з футболу переможно стартувала на Євро-2026
30 червня, 10:05
«Бафана Бафана» вміють святкувати футбольні успіхи
Південна Африка – Канада. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
28 червня, 16:30
Збірна Іспанії успішно розпочала свої виступи на ЧС-2026
Збірна Іспанії з футболу повторила рекордну безпрограшну серію в ігровий час
27 червня, 19:04
Томас Партей є однією з головних зірок збірної Гани
Вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани: чим незадоволені фанати
24 червня, 00:24
Кіліан Мбаппе оформив дубль у дощовому матчі проти Іраку
Мбаппе зізнався, чи збирається відібрати у Мессі титул кращого бомбардира
23 червня, 15:08
Кіліан Мбаппе приїхав на третій Кубок світу
Франція – Сенегал. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
16 червня, 10:55
Юррієн Тімбер не залікував травму і пропустить Чемпіонат світу 2026
Збірна Нідерландів зазнала кадрових втрат перед стартом Чемпіонату світу з футболу
9 червня, 10:33

Новини

Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Календар матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Колумбія здолала Гану у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Колумбія здолала Гану у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Аргентина лише у додатковий час перемогла Кабо-Верде у 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Аргентина лише у додатковий час перемогла Кабо-Верде у 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу
Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua