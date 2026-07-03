ФІФА розгляне тривалу дискваліфікацію бомбардира збірної США
Нападник ризикує отримати бан на кілька матчів
Національна команда Сполучених Штатів Америки готується оскаржити дискваліфікацію форварда Фоларіна Балогуна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.
Американець отримав червону картку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу. Він в одному з епізодів наступив на гомілкостоп оборонця збірної Боснії і Герцеговини Таріка Мухаремовіча. Балогун пропустить щонайменше 1/8 фіналу.
Водночас термін дискваліфікації форварда може зрости. Це станеться, якщо дисциплінарний комітет ФІФА вирішить, що його фол заслуговує серйознішого покарання. Федерація футболу США подасть апеляцію в разі додаткового бану для Балогуна.
Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Плейоф турніру стартував у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрілася з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.
Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:
- Південна Африка – Канада – 0:1
- Бразилія – Японія – 2:1
- Німеччина – Парагвай – 1:1 (пенальті – 3:4)
- Нідерланди – Марокко – 1:1 (пенальті – 2:3)
- Кот-д'Івуар – Норвегія – 1:2
- Франція – Швеція – 3:0
- Мексика – Еквадор – 2:0
- Англія – ДР Конго – 2:1
- Бельгія – Сенегал – 3:2 (дод. час)
- США – Боснія і Герцеговина – 2:0
- Іспанія – Австрія – 3:0
- Португалія – Хорватія – 2:1
- Швейцарія – Алжир – 2:0
- Австралія – Єгипет
- Аргентина – Кабо-Верде
- Колумбія – Гана
Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року
(початок матчів вказано за київським часом)
|Дата
|Час
|Матч / Пара суперників
|ЧС-2026, група A. Розклад матчів
|11 червня
|22:00
|Мексика – ПАР
|12 червня
|05:00
|Республіка Корея – Чехія
|18 червня
|19:00
|Чехія – ПАР
|19 червня
|04:00
|Мексика – Республіка Корея
|25 червня
|04:00
|Чехія – Мексика
|25 червня
|04:00
|ПАР – Республіка Корея
|ЧС-2026, група B. Розклад матчів
|12 червня
|22:00
|Канада – Боснія і Герцеговина
|13 червня
|22:00
|Катар – Швейцарія
|18 червня
|22:00
|Швейцарія – Боснія і Герцеговина
|19 червня
|01:00
|Канада – Катар
|24 червня
|22:00
|Швейцарія – Канада
|24 червня
|22:00
|Боснія і Герцеговина – Катар
|ЧС-2026, група C. Розклад матчів
|14 червня
|01:00
|Бразилія – Марокко
|14 червня
|04:00
|Гаїті – Шотландія
|20 червня
|01:00
|Шотландія – Марокко
|20 червня
|03:30
|Бразилія – Гаїті
|25 червня
|01:00
|Шотландія – Бразилія
|25 червня
|01:00
|Марокко – Гаїті
|ЧС-2026, група D. Розклад матчів
|13 червня
|04:00
|США – Парагвай
|14 червня
|07:00
|Австралія – Туреччина
|19 червня
|22:00
|США – Австралія
|20 червня
|06:00
|Туреччина – Парагвай
|26 червня
|05:00
|Туреччина – США
|26 червня
|05:00
|Парагвай – Австралія
|ЧС-2026, група E. Розклад матчів
|14 червня
|20:00
|Німеччина – Кюрасао
|15 червня
|02:00
|Кот-д'Івуар – Еквадор
|20 червня
|23:00
|Німеччина – Кот-д'Івуар
|21 червня
|03:00
|Еквадор – Кюрасао
|25 червня
|23:00
|Кюрасао – Кот-д'Івуар
|25 червня
|23:00
|Еквадор – Німеччина
|ЧС-2026, група F. Розклад матчів
|14 червня
|23:00
|Нідерланди – Японія
|15 червня
|05:00
|Швеція – Туніс
|20 червня
|20:00
|Нідерланди – Швеція
|21 червня
|07:00
|Туніс – Японія
|26 червня
|02:00
|Японія – Швеція
|26 червня
|02:00
|Туніс – Нідерланди
|ЧС-2026, група G. Розклад матчів
|15 червня
|22:00
|Бельгія – Єгипет
|16 червня
|04:00
|Іран – Нова Зеландія
|21 червня
|22:00
|Бельгія – Іран
|22 червня
|04:00
|Нова Зеландія – Єгипет
|27 червня
|06:00
|Єгипет – Іран
|27 червня
|06:00
|Нова Зеландія – Бельгія
|ЧС-2026, група H. Розклад матчів
|15 червня
|19:00
|Іспанія – Кабо-Верде
|16 червня
|01:00
|Саудівська Аравія – Уругвай
|21 червня
|19:00
|Іспанія – Саудівська Аравія
|22 червня
|01:00
|Уругвай – Кабо-Верде
|27 червня
|03:00
|Кабо-Верде – Саудівська Аравія
|27 червня
|03:00
|Уругвай – Іспанія
|ЧС-2026, група I. Розклад матчів
|16 червня
|22:00
|Франція – Сенегал
|17 червня
|01:00
|Ірак – Норвегія
|23 червня
|00:00
|Франція – Ірак
|23 червня
|03:00
|Норвегія – Сенегал
|26 червня
|22:00
|Норвегія – Франція
|26 червня
|22:00
|Сенегал – Ірак
|ЧС-2026, група J. Розклад матчів
|17 червня
|04:00
|Аргентина – Алжир
|17 червня
|07:00
|Австрія – Йорданія
|22 червня
|20:00
|Аргентина – Австрія
|23 червня
|06:00
|Йорданія – Алжир
|28 червня
|05:00
|Алжир – Австрія
|28 червня
|05:00
|Йорданія – Аргентина
|ЧС-2026, група K. Розклад матчів
|17 червня
|20:00
|Португалія – ДР Конго
|18 червня
|05:00
|Узбекистан – Колумбія
|23 червня
|20:00
|Португалія – Узбекистан
|24 червня
|05:00
|Колумбія – ДР Конго
|28 червня
|02:30
|Колумбія – Португалія
|28 червня
|02:30
|ДР Конго – Узбекистан
|ЧС-2026, група L. Розклад матчів
|17 червня
|23:00
|Англія – Хорватія
|18 червня
|02:00
|Гана – Панама
|23 червня
|23:00
|Англія – Гана
|24 червня
|02:00
|Панама – Хорватія
|28 червня
|00:00
|Панама – Англія
|28 червня
|00:00
|Хорватія – Гана
|ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
|28 червня
|22:00
|ПАР – Канада
|29 червня
|20:00
|Бразилія – Японія
|29 червня
|23:30
|Німеччина – Парагвай
|30 червня
|04:00
|Нідерланди – Марокко
|30 червня
|20:00
|Кот-д'Івуар – Норвегія
|1 липня
|00:00
|Франція – Швеція
|1 липня
|04:00
|Мексика – Еквадор
|1 липня
|19:00
|Англія – ДР Конго
|1 липня
|23:00
|Бельгія – Сенегал
|2 липня
|03:00
|США – Боснія і Герцеговина
|2 липня
|22:00
|Іспанія – Австрія
|3 липня
|02:00
|Португалія – Хорватія
|3 липня
|06:00
|Швейцарія – Алжир
|3 липня
|21:00
|Австралія – Єгипет
|4 липня
|01:00
|Аргентина – Кабо-Верде
|4 липня
|04:30
|Колумбія – Гана
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
|4 липня
|20:00
|переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
|5 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
|5 липня
|23:00
|переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
|6 липня
|03:00
|переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
|6 липня
|22:00
|переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
|7 липня
|03:00
|переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
|7 липня
|19:00
|переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
|7 липня
|23:00
|переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
|ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
|9 липня
|23:00
|переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
|10 липня
|22:00
|переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
|11 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
|11 липня
|04:00
|переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
|ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
|14 липня
|22:00
|переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
|15 липня
|22:00
|переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
|ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
|19 липня
|22:00
|переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу
До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.
Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.
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