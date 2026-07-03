ФІФА розгляне тривалу дискваліфікацію бомбардира збірної США

Нападник ризикує отримати бан на кілька матчів

Національна команда Сполучених Штатів Америки готується оскаржити дискваліфікацію форварда Фоларіна Балогуна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Американець отримав червону картку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу. Він в одному з епізодів наступив на гомілкостоп оборонця збірної Боснії і Герцеговини Таріка Мухаремовіча. Балогун пропустить щонайменше 1/8 фіналу.

Водночас термін дискваліфікації форварда може зрости. Це станеться, якщо дисциплінарний комітет ФІФА вирішить, що його фол заслуговує серйознішого покарання. Федерація футболу США подасть апеляцію в разі додаткового бану для Балогуна.

Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру стартував у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрілася з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

Південна Африка – Канада – 0:1

Бразилія – Японія – 2:1

Німеччина – Парагвай – 1:1 (пенальті – 3:4)

Нідерланди – Марокко – 1:1 (пенальті – 2:3)

Кот-д'Івуар – Норвегія – 1:2

Франція – Швеція – 3:0

Мексика – Еквадор – 2:0

Англія – ДР Конго – 2:1

Бельгія – Сенегал – 3:2 (дод. час)

США – Боснія і Герцеговина – 2:0

Іспанія – Австрія – 3:0

Португалія – Хорватія – 2:1

Швейцарія – Алжир – 2:0

Австралія – Єгипет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбія – Гана

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.