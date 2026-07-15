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«Це був урок футболу». Гвардіола оцінив перемогу Іспанії над Францією на Чемпіонаті світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Це був урок футболу». Гвардіола оцінив перемогу Іспанії над Францією на Чемпіонаті світу
Хосеп Гвардіола натякає, що збірні Іспанії немає рівних на ЧС-2026
фото: Х

Хосеп Гвардіола: Рахунок 2:0 – це не просто результат, це заява усьому світу

Видатний іспанський тренер, колишній наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу збірної Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу проти Франції (2:0). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі фахівця.

«Ось таку Іспанію я хочу показати світу – сміливу, розумну та безстрашну. Вони не просто перемагають Францію, вони контролюють її, душать і змушують одну з найсильніших команд світу виглядати абсолютно розгубленою.

Люди говорили, що ця молода збірна не буде готовою до півфіналу Чемпіонату світу. Подивіться на них зараз. Кожен пас має мету, кожен рух створює простір, кожен гравець точно розуміє, що потрібно команді.

Франція приїхала з гравцями світового класу, але Іспанія показала, що футбольний інтелект, сміливість та командна робота можуть змусити навіть найбільших зірок виглядати звичайними. Це був урок футболу.

Те, як Іспанія домінувала у володінні м'ячем, невпинно пресингувала і карала за кожну помилку, було винятковим. Вони не покладаються на удачу, вони заробляють кожен момент завдяки чудовому футболу.

Рахунок 2:0 – це не просто результат, це заява усьому світу. Якщо Іспанія продовжить грати з такою впевненістю та якістю, вона стане командою, яку всі боятимуться. Це футбол найвищого рівня», – підсумував Гвардіола.

Нагадаємо, Іспанія у грі 1/2 фіналу Чемпіонату світу перервала 12-річну серію Франції без поразок в основний час у плейоф мундіалів. Поразка від Іспанії стала для Франції першою в матчах на світових першостях в основний час за останні 12 років без урахування серій пенальті.

Востаннє французи поступалися в ігровий час у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2014 у Бразилії, зазнавши поразки від Німеччини (0:1).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Хосеп Ґвардіола

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