Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент Південної Кореї закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Президент Південної Кореї закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу
Лі Чже Мен зазначив, що провал Південної Кореї на Чемпіонаті світу став результатом організаційних та кадрових помилок
фото: Getty Images

Збірна Південної Кореї не змогла вийти у плейоф мундіалю

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Південної Кореї.

Збірна Південної Кореї посіла у своїй групі А третє місце та завершила боротьбу на турнірі. Команда обіграла Чехію, але поступилася Мексиці та Південній Африці.

Головний тренер Південної Кореї Хон Мьон Бо вже подав у відставку. Він заявив, що бере на себе всю відповідальність за невдалий результат збірної.

«Я, як колишній почесний президент футбольного клубу, відчуваю здивування і навіть шок від несподіваних результатів.

Вкотре підтвердилося, що кадри вирішують усе. Коли здібності відходять другого план і керівні посади призначають людей за принципом «свій-чужий», то результати виявляються передбачувано плачевними.

Коли корпоративні інтереси ставляться вище за громадські і некомпетентні люди отримують керівні пости – це відбувається через відсутність належного контролю та нагляду за кадровими рішеннями», – написав Лі Чже Мен.

Він зазначив, що провал на Чемпіонаті світу став результатом організаційних та кадрових помилок.

«Враховуючи, що для участі у чемпіонаті світу залучаються значні ресурси та державна підтримка, прошу Міністерство спорту провести ретельний аналіз ситуації, що склалася, виявити причини та розробити заходи щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Я глибоко шкодую, що підвів очікування громадян. Докладу всіх зусиль для якнайшвидшого проведення реформ у сфері спортивного управління, щоб подібне більше не повторилося», – написав президент Південної Кореї у соцмережах.

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки на Чемпіонаті світу 2026.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінісіус Жуніор поки забиває у кожному поєдинку
Шотландія – Бразилія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
24 червня, 12:00
Джованні ван Бронкхорст опинився вдома
«Феєнорд» зробив тренером віцечемпіона світу-2010
17 червня, 22:58
«Динамо» отримало потенційних суперників у другому раунді відбору Ліги Європи
Стали відомі можливі суперники «Динамо» у другому раунді відбору Ліги Європи
17 червня, 10:27
Багато аналістиків радять придивитися до команди Норвегії як одного з потенційних відкритті турніру
Норвегія впевнено перемогла Ірак на Чемпіонаті світу 2026
17 червня, 03:04
Канаду і Боснію пов'язують гравці, які раніше грали за ці збірні
Матч Канади та Боснії і Герцеговини на Чемпіонаті світу 2026 мав особливий підтекст
13 червня, 00:50
Південна Корея вдруге в історії стартувала на ЧС з вольової перемоги
Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги
12 червня, 10:25
Матвій Пономаренко представив нову домашню форму «Динамо»
«Динамо» представило нову форму на сезон 2026/27
9 червня, 10:57
Олександр Горшков у складі збірної України зіграв чотири гри та забив два голи
Ексфутболіст збірної України візьме участь у пропагандистському заході на окупованій Луганщині
4 червня, 14:00
У півфіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Угорщини
Збірна України з мініфутболу вийшла у півфінал Євро-2026
3 червня, 09:04

Новини

Україна здобула 14 нагород на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів
Україна здобула 14 нагород на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів
Стало відомо, скільки глядачів відвідало груповий етап Чемпіонату світу з футболу
Стало відомо, скільки глядачів відвідало груповий етап Чемпіонату світу з футболу
Жіноча збірна України з регбі-7 виграла Чемпіонат Європи у дивізіоні Trophy
Жіноча збірна України з регбі-7 виграла Чемпіонат Європи у дивізіоні Trophy
Президент Південної Кореї закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу
Президент Південної Кореї закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу
Срібний призер Чемпіонату світу з боротьби Саргсян незаконно відвідав анексований Крим
Срібний призер Чемпіонату світу з боротьби Саргсян незаконно відвідав анексований Крим
Збірна України з баскетболу перемогла Литву у контрольному матчі
Збірна України з баскетболу перемогла Литву у контрольному матчі

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua