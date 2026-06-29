Президент Південної Кореї закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу

Лі Чже Мен зазначив, що провал Південної Кореї на Чемпіонаті світу став результатом організаційних та кадрових помилок

Збірна Південної Кореї не змогла вийти у плейоф мундіалю

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Південної Кореї.

Збірна Південної Кореї посіла у своїй групі А третє місце та завершила боротьбу на турнірі. Команда обіграла Чехію, але поступилася Мексиці та Південній Африці.

Головний тренер Південної Кореї Хон Мьон Бо вже подав у відставку. Він заявив, що бере на себе всю відповідальність за невдалий результат збірної.

«Я, як колишній почесний президент футбольного клубу, відчуваю здивування і навіть шок від несподіваних результатів.

Вкотре підтвердилося, що кадри вирішують усе. Коли здібності відходять другого план і керівні посади призначають людей за принципом «свій-чужий», то результати виявляються передбачувано плачевними.

Коли корпоративні інтереси ставляться вище за громадські і некомпетентні люди отримують керівні пости – це відбувається через відсутність належного контролю та нагляду за кадровими рішеннями», – написав Лі Чже Мен.

Він зазначив, що провал на Чемпіонаті світу став результатом організаційних та кадрових помилок.

«Враховуючи, що для участі у чемпіонаті світу залучаються значні ресурси та державна підтримка, прошу Міністерство спорту провести ретельний аналіз ситуації, що склалася, виявити причини та розробити заходи щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Я глибоко шкодую, що підвів очікування громадян. Докладу всіх зусиль для якнайшвидшого проведення реформ у сфері спортивного управління, щоб подібне більше не повторилося», – написав президент Південної Кореї у соцмережах.

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки на Чемпіонаті світу 2026.