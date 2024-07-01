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Випадковий автогол визначив чвертьфіналіста Євро-2024

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Випадковий автогол визначив чвертьфіналіста Євро-2024
У матчі 1/8 фіналу французи здолали команду Бельгії
фото: Reuters

Франція вперше за вісім років пройшла у чвертьфінал чемпіонату Європи

Збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу французи здолали команду Бельгії з рахунком 1:0.

Попри контроль над грою у виконанні футболістів збірної Франції, до перерви команди обмінялися рівною кількістю гольових моментів. Спершу Кевін Де Брейне пробив прямим ударом зі штрафного – голкіпер Майк Меньян лише ногою відбив м'яча. А ближче до кінця першого тайму Маркус Тюрам пробивав після подачі з флангу – поруч із воротами.

Після перерви Бельгія продовжила грати на контратаках. Небезпечний момент мав півзахисник Яннік Феррейра-Карраско, який відгукнувся на передачу Кевіна Де Брейне, однак його удар заблокував захисник французів Тео Ернандес.

І все ж Франція змогла вийти вперед. Наприкінці матчу після прострілу форварда Рандала Коло-Муані м'яч у свої ворота зрізав захисник Ян Вертонген.

У чвертьфіналі Франція зіграє проти переможця пари Португалія – Словенія. Гра відбудеться у п'ятницю, 5 липня.

Нагадаємо, що чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт чемпіонат Європи

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