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Євро-2024: тренер Грузії розкритикував арбітрів у матчі з Іспанією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євро-2024: тренер Грузії розкритикував арбітрів у матчі з Іспанією
30 червня відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Грузії
фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної Грузії вважає, що внаслідок помилки VAR команда деморалізувалася

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль вважає, що арбітри припуститися помилки, коли зарахували перший гол Іспанії в 1/8 фіналу Євро-2024. Про це повідомляє Le Figaro.

«Нам запам'ятається перший тайм, де ми були досить добре організовані. Але були речі, які нам не подобалися. Перший гол треба було скасувати, Мората опинився в офсайді. Я не знаю, чим вони займалися в кімнаті VAR. Можливо, рахунок 1:0 у перерві все змінив би. Але Іспанія була сильнішою і заслуговувала на вихід у чвертьфінал. До цього матчу ми вже виграли свій чемпіонат Європи. Сподіваюся, ми залишили про Грузію хороше враження», – сказав Саньоль.

Система відеоасистента арбітра, скорочено VAR, або відеопомічник арбітра – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру ухвалювати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів.

Нагадаємо, збірна Іспанії пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Грузією на старті плей-оф – 4:1.

Іспанці, що підходили до плей-оф одними з найбільших фаворитів турніру, в групі виграли всі три матчі із загальним рахунком 5:0.

Натомість Грузія, що дебютувала на цьогорічному Євро, стартувала з поразки від Туреччини (1:3). Проте у наступних двох турах набрала чотири очки, зокрема сенсаційно здолавши португальців (2:0).

Як повідомлялося, Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0.

До слова, президентка Швейцарії назвала фантастичною перемогу своєї збірної над Італією на Євро-2024.

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Теги: Грузія Іспанія чемпіонат Європи навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

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