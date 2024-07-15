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Голкіпер збірної України з футболу відмовився грати в Саудівській Аравії, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Голкіпер збірної України з футболу відмовився грати в Саудівській Аравії, – ЗМІ
Лунін хоче продовжити виступати на найвищому рівні в Європі

У минулому сезоні Андрій Лунін зіграв 31 матч у складі «Реала»

Голкіпер «Реала» та збірної України Андрій Лунін відхилив пропозицію про перехід у клуб чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє видання Bernabéu Digital.

Видання підтверджує інформацію, яку раніше повідомив інсайдер Руді Галетті, що 25-річний українець отримав пропозицію від клубу із Саудівської Аравії, але не називає його.

Лунін відхилив цю пропозицію про трансфер, бо його мета у тому, щоб продовжувати виступати на найвищому рівні в Європі.

Рішення щодо подальшої долі українця у «Реалі» досі не прийнято. Мадридський клуб був би радий продовжити з ним угоду, але рішення за голкіпером.

Тобто Лунін може продовжити контракт з «вершковими» до 2029 року, може відпрацювати рік чинної угоди та залишити клуб, а також він може покинути Мадрид вже цього літа.

Єдиний сценарій, який виключений – голкіпер підпише контракт і піде в оренду. Цей варіант не влаштовує обидві сторони.

У минулому сезоні Андрій Лунін зіграв 31 матч у складі «Реала», у яких пропустив 32 голи, а 12 ігор провів на нуль. 

15 липня Андрій розпочав підготовку з «королівським» клубом до нового сезону.

Джерело
Теги: Андрій Лунін НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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