Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тимчик не зіграє за збірну України у матчах Ліги націй у листопаді: хто його замінить

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тимчик не зіграє за збірну України у матчах Ліги націй у листопаді: хто його замінить
Олександр Тимчик
фото: AP

Його замінить дебютант національної збірної

Захисник Олександр Тимчик не зіграє за збірну України у матчах Ліги націй у листопаді. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Тимчик потрапив у заявку з 25 гравців, яких викликав Сергій Ребров на матчі Ліги націй у листопаді проти Грузії та Албанії. Гравець покинув розташування збірної, причина цього не повідомляється.

Замість нього тренерський штаб «синьо-жовтих» викликав дебютанта команди – захисника Олексія Сича з «Руха». Гравець львівського клубу до цього виступив лише за молодіжну та олімпійську збірні України. За команду U21 Сич провів 22 матчів, у яких відзначився двома асистами. Також Олексій провів три матчі на Олімпіаді-2024, у яких з'явився з лави запасних.

Це вже четверта вимушена заміна у заявці національної команди: до цього з неї через ушкодження вибув Віктор Циганков та Віталій Буяльський, а також Андрій Лунін, який пропустить матчі збірної через сімейні обставини.

Нагадаємо, що нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. 

Читайте також:

Теги: Олександр Тимчик Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дуглас Луїс перейшов до «Ювентусу» влітку 2024 року. Разом з ним до Турину переїхала і Леманн
Зіркову пару з «Ювентуса» пограбували під час матчу чемпіонату Італії
20 жовтня, 15:35
У квітні цього року ФІФА підписала спонсорську угоду з нафтовою компанією Aramco
Більше 100 футболісток попросили ФІФА розірвати контракт із саудівською нафтовою компанією
22 жовтня, 18:10
Жіль Авру: Гомофобні прояви на стадіоні є неприпустимими
Міністр спорту Франції пропонує карати команди поразками за гомофобні кричалки фанатів
25 жовтня, 11:15
Анатолій Трубін на передматчевій розминці
Трубін може стати гравцем одного з найсильніших клубів Європи
26 жовтня, 09:51
Тренер Роми озвучив причину відсутності Довбика в останньому матчі
Чому Довбик вперше не потрапив до заявки «Роми»: тренер пояснив причину
1 листопада, 13:40
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом
«Динамо» – «Ференцварош»: де і коли сьогодні дивитися трансляцію гри Ліги Європи
7 листопада, 12:05
У 40 матчах англійського клубу він забив шість голів та віддав п’ять результативних передач
Українець потрапив до переліку найгірших в історії нападників Англійської Прем'єр-ліги
Вчора, 11:02
Свій наступний поєдинок Україна зіграє у Батумі
Грузія – Україна: де дивитися трансляцію поєдинку Ліги націй
Вчора, 11:30
На ізраїльських футбольних фанатів клубу Маккабі напали антисеміти в Амстердамі
Нідерланди на кілька днів заборонили демонстрації: що стало причиною
9 листопада, 07:20

Новини

Довбик отримав одразу дві номінації на Globe Soccer Awards
Довбик отримав одразу дві номінації на Globe Soccer Awards
Тимчик не зіграє за збірну України у матчах Ліги націй у листопаді: хто його замінить
Тимчик не зіграє за збірну України у матчах Ліги націй у листопаді: хто його замінить
Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)
Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)
ЗСУ ліквідували тренера з боксу з Бурятії, який лише у серпні став контрактником
ЗСУ ліквідували тренера з боксу з Бурятії, який лише у серпні став контрактником
Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик до збірної України з баскетболу
Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик до збірної України з баскетболу
Участь Довбика у вирішальних матчах збірної України в Лізі націй під питанням
Участь Довбика у вирішальних матчах збірної України в Лізі націй під питанням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
45K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
9743
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
5275
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні

Новини

Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Сьогодні, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua