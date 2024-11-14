Тимчик не зіграє за збірну України у матчах Ліги націй у листопаді: хто його замінить

Його замінить дебютант національної збірної

Захисник Олександр Тимчик не зіграє за збірну України у матчах Ліги націй у листопаді. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Тимчик потрапив у заявку з 25 гравців, яких викликав Сергій Ребров на матчі Ліги націй у листопаді проти Грузії та Албанії. Гравець покинув розташування збірної, причина цього не повідомляється.

Замість нього тренерський штаб «синьо-жовтих» викликав дебютанта команди – захисника Олексія Сича з «Руха». Гравець львівського клубу до цього виступив лише за молодіжну та олімпійську збірні України. За команду U21 Сич провів 22 матчів, у яких відзначився двома асистами. Також Олексій провів три матчі на Олімпіаді-2024, у яких з'явився з лави запасних.

Це вже четверта вимушена заміна у заявці національної команди: до цього з неї через ушкодження вибув Віктор Циганков та Віталій Буяльський, а також Андрій Лунін, який пропустить матчі збірної через сімейні обставини.

Нагадаємо, що нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй.