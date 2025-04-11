Польща – Україна: де дивитися поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг

Вчора, 10 квітня, Польща з рахунком впевнено перемогла Швейцарію – 3:0

Сьогодні, 11 квітня, жіноча збірна України з тенісу зіграє проти Польщі у Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Setanta Sports наживо покаже гру Україна – Польща на своєму YouTube-каналі.

Матчі групи у Кубку Біллі Джин Кінг, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

У складі збірної України зіграють: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок.

Вчора, 10 квітня, Польща з рахунком впевнено перемогла Швейцарію – 3:0.

Нагадаємо, друга ракетка світу Іга Швьонтек оголосила, що не візьме участь у матчах Кубку Біллі Джин Кінг.

«Я прийняла складне рішення. Розумію, що це не та новина, яку хотіли почути вболівальники, особливо польські, але зараз це правильне рішення для мене. Я не зіграю в кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться у Радомі», – написала Іга.

Вона також зазначила, що їй потрібно зосередитися на собі та своїх тренуваннях.

«Я завжди з гордістю представляю свою країну. Минулого року я зіграла все, що тільки можна було зіграти за збірну. Я неймовірно пишаюся історичними командними успіхами - півфіналом Кубка Біллі Джин Кінг і фіналом United Cup. Тепер настав час знайти більше балансу, зосередитися на собі та своїх тренуваннях. Я тримаю кулачки за дівчаток і за всю команду», – наголосила тенісистка.

Також гру з Україною пропустить лідерка збірної Швейцарії Белінда Бенчич.