Грізманн відзначився дебютним голом за «Орландо»

«Орландо» розгромив «Сан-Хосе» в дебютній грі Грізманна за клуб

Французький нападник «Орландо» Антуан Грізманн забив дебютний гол у Major League Soccer (MLS). Про це повідомляє «Главком».

«Орландо» розгромив «Сан-Хосе» в дебютній грі Грізманна за клуб (4:0). Француз забив свій перший гол за океаном на 48-й хвилині зустрічі.

Гол у ворота «Сан-Хосе» став 300-м для форварда у його клубній кар'єрі.

35-річний Грізманн залишив «Атлетіко» після закінчення сезону 2025/26. Він виступав за мадридський клуб у 2014-2019 роках, потім пішов до «Барселони», але повернувся в Мадрид у 2021 році

У складі «Атлетіко» француз виграв Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії. У складі «Барселони» Грізман виграв Кубок Іспанії.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R — Pop Base (@PopBase) July 20, 2026

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.