Колишній капітан збірної Австралії з футболу повідомив про важку хворобу

Пол Вейд зробив гучну заяву про небезпеку футболу для майбутніх поколінь

Колишній капітан збірної Австралії з футболу Пол Вейд заявив, що лікарі діагностували в нього ймовірну хронічну травматичну енцефалопатію – прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке пов'язують із багаторазовими ударами по голові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Важке зізнання ексфутболіста

64-річний Вейд став першим відомим австралійським футболістом, який публічно розповів про такий діагноз. За словами лікарів, остаточно підтвердити енцефалопатію можна лише після смерті, однак на підставі симптомів і багаторічної історії травм голови невролог Ровена Моббс наприкінці 2025 року поставила ексгравцеві невтішний діагноз.

Вейд, який провів 84 матчі за національну збірну та був її капітаном із 1990 по 1996 рік, зізнався, що останнім часом помічає погіршення пам'яті та зміни у власній поведінці: «Футбол дав мені все: життя, кар'єру, неймовірні емоції та честь представляти Австралію. Але я повинен бути чесним щодо проблем, із якими зіткнувся зараз, і невизначеності, яку несе це захворювання. Я відчуваю, як погіршується моя пам'ять. Рідні та знайомі кажуть, що я став дратівливим і швидко спалахую. Раніше за мною такого не спостерігалося. Це дійсно страшно».

Важлива пропозиція щодо запобігання хвороби

Вейд розповів про те, чому вирішив підняти цю тему. «Я вирішив заговорити про це публічно не для того, щоб відвернути дітей від футболу – ця гра має безліч корисних сторін для здоров'я. Але ми повинні чітко розуміти довгострокові наслідки регулярних ударів по голові й захистити майбутні покоління», – зазначив колишній капітан збірної Австралії.

Заява ексфутболіста прозвучала в документальному проєкті, підготовленому Профспілкою професійних футболістів Австралії. Його лікарка закликала футбольні організації повністю заборонити гру головою для дітей віком до 12 років. Подібні заходи вже впроваджуються в інших країнах. Зокрема, Футбольна асоціація Англії раніше розпочала поступове обмеження навмисної гри головою в дитячому футболі, а австралійська профспілка працює над новими протоколами безпеки та медичної підтримки колишніх гравців.

Нагадаємо, що знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію.