Гравець «Динамо» Тимчик вдруге став батьком

Олександр Тимчик та його дружина Карина вже виховують сина Тимура

Малеча з'явилася на світ зі зростом 58 см та вагою 4 кг

16 липня у родині захисника «Динамо» Олександра Тимчика та його дружини Карини народилася донечка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

Малеча з'явилася на світ зі зростом 58 см та вагою 4 кг. Батьки обрали для донечки ім'я Мія.

Зазначимо, що це вже друга дитина в родині Тимчиків – також пара виховує сина Тимура.

«Вітаємо Олександра та Карину з поповненням! Бажаємо маленькій Мії міцного здоров'я, щасливого дитинства та яскравої долі. Нехай вона щодня дарує батькам нові приводи для усмішок, гордості та щасливих миттєвостей. А батькам – якомога більше незабутніх емоцій та приємних вражень. Нехай родина буде сповнена гармонії, добробуту, радості та безмежного сімейного щастя», – йдеться у привітанні «Динамо».

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026.

Аргентина підготувала вирішальний удар в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.