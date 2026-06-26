Одноклубник Луніна встановив національний рекорд на Чемпіонаті світу 2026

Атакувальний хавбек оформив перший гол національної команди на турнірі цьогоріч

Півзахисник мадридського «Реала» Арда Гюлер став наймолодшим автором забитого м'яча в історії збірної Туреччини на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Хавбек доклався до перемоги над США (3:2) у фінальному турі групового етапу Мундіалю. Він вийшов у старті національної команди та зрівняв рахунок на 10-й хвилині. У день поєдинку Гюлеру виповнилося 21 рік 120 днів.

Попереднім рекордсменом турецької збірної був Емре Белозоглу. Колишній півзахисник міланського «Інтера», англійського «Ньюкасла» та інших команд забив Коста-Ріці на ЧС-2002. Тоді він був старшим за Гюлера на 155 днів.

Старань атакувального хавбека забракло для загального успіху Туреччини. У стартових турах команда Вінченцо Монтелли зазнала двох поразок і достроково втратила шанси на плейоф. Перемога над збірною США виявилася пірровою.

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

матч-відкриття,

два чвертьфінали,

обидва півфінали,

поєдинок за третє місце,

фінал.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, японський суперветеран Міура Кадзуйосі проведе 42-й сезон на професіональному рівні. Форвард у новому сезоні виступатиме за японську «Фукусіму Юнайтед». Колектив із Третього дивізіону Джей-ліги взяв ветерана в оренду на рік.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

