У футболістів збірної Тунісу знайшли заборонену речовину в організмах на Чемпіонаті світу

Невдахи форуму здали підозрілі тести на допінг

У вісімки виконавців національної команди Тунісу виявили сліди кленбутеролу – речовини зі списку заборонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Імена футболістів розголошують. Ніхто з них не був усунений від змагань, бо виявлена концентрація речовини виявилася нижчою за встановлену межу. Її запровадили через велику кількість випадків уживання зараженого м'яса, особливо в Мексиці.

Туніс під час Мундіалю-2026 базувався у мексиканському Монтерреї. Частину позитивних проб на допінг фахівці взяли за 10-14 днів до фінального туру групового етапу. Кленбутерол належить до групи бета-2-агоністів і сприяє нарощуванню м'язової маси та зниження рівня жирової тканини.

Туніська федерація футболу, гравці та їхні клуби отримали сповіщення про результати тестів на допінг. Наразі триває додаткове розслідування. Утім, найімовірніше, футболістів не покарають.

Збірна Тунісу на ЧС-2026

«Карфагенські орли» змагалися в групі F. У стартовому турі під керівництвом Сабрі Лямуші тунісці поступилися Швеції (1:5).

У наступних двох діями національної команди керував Ерве Ренар. Та далі Туніс зазнав ще двох поразок. Спершу африканці поступилися збірній Японії (0:4), а потім програли і Нідерландам (1:3).

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.