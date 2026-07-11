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Клопп домовився про контракт зі збірною Німеччини і відновлює тренерську кар’єру

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Клопп домовився про контракт зі збірною Німеччини і відновлює тренерську кар’єру
Юрген Клопп наступного тижня офіційно очолить збірну Німеччини
фото: соцмережі

Легендарний наставник замінить Юліана Нагельсманна, якого звільнили після невдачі на Чемпіонаті світу 2026

Колишній тренер «Боруссії» Дортмунд та «Ліверпуля» Юрген Клопп досяг принципової домовленості з Німецьким футбольним союзом (DFB) щодо призначення на посаду головного тренера збірної Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DFB.

Повідомляється, що Німецький футбольний союз погодив з Юргеном Клоппом усі основні деталі контракту на роботу зі збірною Німеччини.

Очікується, що договір буде підписано наступного тижня, коли остаточно вирішиться питання розриву Клоппа з корпорацією «Ред Булл», де він працював після відходу з «Ліверпуля» у 2024 році. Раніше була інформація, що наставник отримає контракт до 2030 року.

Нагадаємо, раніше Німецький футбольний союз (DFB) оголосив про звільнення головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна. Повідомляється, що на зустрічі з керівництвом тренер попросив звільнити його від виконання обов'язків.

Німеччина вилетіла з ЧС-2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім поступилася збірній Парагваю у серії пенальті (3:4) після нічиєї в основний час (1:1).

Нагельсманн працював з командою з 2023 року. 38-річний тренер був наймолодшим наставником на Чемпіонаті світу 2026. Контракт Нагельсманна з DFB був розрахований до середини 2028 року.

Раніше Нагельсманн заявляв, що не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. «Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає. Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Юрґен Клопп Юліан Наґельсманн

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