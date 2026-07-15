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Дешам поставив під сумнів кваліфікацію арбітра матчу проти Іспанії на Чемпіонаті світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Дешам поставив під сумнів кваліфікацію арбітра матчу проти Іспанії на Чемпіонаті світу 2026
Дідьє Дешам спілкується з журналістами після поразки від Іспанії
Скріншот

Дідьє Дешам: Справа не лише у пенальті – це лише один із епізодів

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам розкритикував роботу арбітра Івана Бартона після поразки від Іспанії (0:2) у півфіналі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Ключовим епізодом матчу став пенальті, призначений на 22-й хвилині після фолу Люки Діня на Ламіні Ямалі. Одинадцятиметровий реалізував Мікель Оярсабаль, відкривши рахунок, а в другому таймі Педро Порро встановив остаточний результат – 2:0 на користь Іспанії.

На післяматчевій пресконференції Дешам поставив під сумнів призначення на півфінал арбітра Івана Бартона. Для 34-річного судді із Сальвадору це був четвертий матч на Чемпіонаті світу 2026 та загалом сьомий в кар’єрі на мундіалях. Цього сезону арбітр переважно судив поєдинки чемпіонату Сальвадору, а також отримував призначення на зустрічі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, кваліфікації Чемпіонату світу 2026 та саудівської Про-ліги.

«Якщо я щось скажу, це виглядатиме так, ніби я просто не вмію програвати. Але я запитаю вас: чи відповідає арбітр рівню півфіналу Чемпіонату світу? Справа не лише у пенальті – це лише один із епізодів. Я нічого не маю особисто проти арбітра, але поставте собі це запитання», – сказав Дешам.

Водночас головною причиною поразки Дешам назвав не суддівство, а гру власної команди. Франція поступилася Іспанії за багатьма компонентами, а суперник, на думку тренера, не дозволив його футболістам продемонструвати свої найсильніші якості і перевершила Францію як у контролі гри, так і в роботі з м'ячем.

Поразка від Іспанії позбавила Францію можливості втретє поспіль зіграти у фіналі Чемпіонату світу. Натомість команда Дідьє Дешама проведе матч за третє місце, який стане останнім для 57-річного фахівця на чолі збірної Франції. За неофіційною інформацією, після завершення мундіалю його замінить Зінедін Зідан.

Нагадаємо, капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе заявив, що команда не змогла виконати плану на гру проти команда Іспанії.

«Ми не показали ту гру, яку хотіли, ні в технічному, ні в тактичному плані. Коли ти не робиш те, що маєш робити в півфіналі Чемпіонату світу, ти не перемагаєш. Іспанія дотримувалась свого ігрового плану і того, що команда зазвичай робить. Їм подобається контролювати м'яч та темп. Наш план полягав у тому, щоби чинити на них високий тиск, щоб вони не змогли встановити свій ритм.

Навіть коли ми відбирали м'яч, наші перші торкання були недостатньо хороші. Це призводить до поразки. Це величезне розчарування. Але якщо бути об'єктивним, ми не мали всіх необхідних умов для виходу у фінал», – сказав Мбаппе.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Дідьє Дешам

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