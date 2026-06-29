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Нідерланди – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Нідерланди – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Непереможні колективи зійдуться в плейоф

Сьогодні, 29 червня 2026 року, збірна Нідерландів на арені «Естадіо BBVA» в мексиканському Монтерреї протистоятиме національній команді Марокко в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Нідерланди – Марокко

Лідером симпатій на 16:10 29 червня стала європейська збірна, переконані фахівці GGBET. На ймовірний успіх нідерландців запропоновано коефіцієнт 1,92. Натомість потенційну перемогу «Атлаських левів» закладено кеф 5,48. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 2,47. Трохи рівніші шанси щодо проходу в наступну стадію. Путівка в 1/8 фіналу для «помаранчевих» оцінена кефом 1,48. На продовження боротьби за Кубок світу для збірної Марокко закладено бал 2,53. Тим часом на тотал більше 3,5 запропоновано коефіцієнт 2,71.

Передматчевий стан команд

Суперники пройшли груповий етап без поразок. Нідерландська збірна стартувала з нічиєї проти Японії (2:2). Голами в складі команди Рональда Кумана відзначилися оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Далі помаранчеві розтрощили збірну Швеції (5:1) з дублями форварда Броббі та нападника Гакпо, а також забитим м'ячем того ж Саммервілла. На фініші нідерландці переграли Туніс (3:1). Голи до свого активу записали Броббі та оборонець ван Геке. Ще один м'яч – автогол тунісця Скірі.

Натомість марокканці на старті групового етапу розписали мирову з Бразилією (1:1). Голом відзначився форвард Сайбарі. Потім підопічні Мохамеда Уахбі переграли збірну Шотландії (1:0) зусиллями того ж Сайбарі. У фінальному турі групового етапу Марокко переграло гаїтян (4:2). Забиті м'ячі до свого активу записали оборонець Хакімі, невтомний Сайбарі, нападник Рахімі та півзахисник Яссін.

Історія очних зустрічей

Команди зіграли три поєдинки, а цифри на табло щоразу зафіксували той же рахунок – 2:1. Перший матч відбувся у групі Мундіалю-1994. Тоді збірна Нідерландів із Куманом у ролі капітана команди перемогли. Голами відзначилися нападник Бергкамп і хавбек Рой, а в складі марокканців забив форвард Надер.

Наступні два поєдинки суперників були товариськими. Перший ознаменувався першою перемогою Марокко. «Атлаські леви» навесні 1999 року взяли гору з голами півзахисника Чіппо та нападника Бассіра, а за «помаранчевих» перший у кар'єрі м'яч оформив форвард ван Ністелрой. А от у 2017-му перемогли Нідерланди з голами нападників Промеса та Янссена. За марокканців забив півзахисник Буссуфа.

Де дивитися матч Нідерланди – Марокко

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 04:00 вівторка за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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