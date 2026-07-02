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Португалія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Португалія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Кріштіану Роналду залишається основним у 41 рік
фото: Getty Images

Європейські колективи визначать сильнішого

Завтра, 3 липня 2026 року, збірна Португалії на стадіоні «Бімо Філд» в канадському Торонто протистоятиме національній команді Хорватії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Португалія – Хорватія

Шанси команд на 16:25 2 липня виглядають рівними, вважають букмекери GGBET. На потенційний успіх піренейців закладено коефіцієнт 1,96. На ймовірну перемогу балканської збірної запропоновано кеф 2,69. Зате нічию в основний час оцінено балом 4,44. Промовистіша ситуація склалася щодо проходу в наступний раунд. На турнірний поступ Португалії виставлено коефіцієнт 1,24. На путівку в 1/8 фіналу для хорватів закладено кеф 3,75. Натомість на тотал менше 2,0 запропоновано бал 3,15.

Передматчевий стан команд

Збірна Португалії розпочала груповий етап із несподіваної нічиєї з ДР Конго (1:1). Забитим м'ячем у цьому поєдинку відзначився хавбек Жуан Невеш. Далі підопічні Роберто Мартінеса розтрощили узбеків (5:0). Форвард Роналду оформив дубль, а оборонець Мендеш і нападник Леан підтримали його заспів своїми голами. Ще один м'яч – автогол воротаря Нематова. У фінальному турі португальська команда розписала нічию з Колумбією (0:0).

Хорватія на старті поступилася збірній Англії (2:4). Голи до свого активу записали півзахисник Батуріна та нападник Муса. Далі балканці перемогли збірну Панами (1:0). Забитим м'ячем відзначився форвард Будімір. Згодом команда Златко Даліча розібралася з Ганою (2:1). Голи оформили хавбеки Петар Сучіч і Влашіч.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 10 поєдинків. Перевага на боці збірної Португалії – сім перемог, дві нічиї та лише одна поразка. Суперники перетиналися на груповому етапі та в плейоф чемпіонатів Європи, а також в основних раундах Ліги націй.

Останнє подвійне побачення команд у турнірі УЄФА відбулося восени 2024 року. Спершу піренейці перемогли збірну Хорватії вдома (2:1). Оборонець Далот забив у чужі та власні ворота, а ще один м'яч оформив Роналду. Потім суперники розійшлися миром (1:1) у Загребі. На гол нападника Фелікса балканці відповіли забитим м'ячем оборонця Гвардіола.

Де дивитися матч Португалія – Хорватія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 02:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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