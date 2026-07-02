У Торонто через спеку був скасований показ матчів Чемпіонату світу

Показ матчів мундіалю був запланований на головній площі Торонто

Спека стала на заваді футбольним вболівальникам

Трансляції всіх матчів Чемпіонату світу з футболу на площі Нейтан-Філіппс у канадському Торонто були скасовані у четвер, 2 липня, через сильну спеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CTV.

2 липня в Торонто температура може стати вищою за 35 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє національне метеобюро Канади

Показ матчів мундіалю був запланований на головній площі міста.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.